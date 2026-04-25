‘Qué bueno que el presidente Trump está bien’: Sheinbaum manda mensaje tras tiroteo en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y envió un mensaje a Donald Trump.

Minutos después de que el presidente Donald Trump fue evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca debido a un tiroteo, la presidenta Claudia Sheinabum publicó un mensaje en el que celebró que el mandatario de Estados Unidos y su esposa Melania Trump hayan salido ilesos del incidente de seguridad.

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto.

La presidenta Claudia Sheinbaum agregó que “la violencia no debe ser nunca el camino”.

¿Qué le pasó al presidente Donald Trump?

Trump participó en la Cena de Corresponsales 2026 la noche de este sábado 25 de abril. Mientras el presidente y los invitados se encontraban cenando, se escucharon tres disparos al interior del hotel Hilton, en Washington, lo que provocó la activación del código de seguridad y el Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó al presidente y a su esposa Melania del lugar.

Los disparos se produjeron fuera del salón de baile donde se celebraba la cena, contó un periodista que asistió a la velada.

Las imágenes de televisión muestran que los disparos se produjeron en un momento en que el mentalista contratado para amenizar la velada, Oz Pearlman, estaba hablando con el presidente y la primera dama, que exclamó “¡¿Qué ha pasado?!” al escuchar la conmoción.

Además, otros funcionarios de primer nivel de Estados Unidos, como el vicepresidente JD Vance fueron evacuados del lugar ante el incidente de seguridad.

Los periodistas corresponsales de la Casa Blanca narraron los hechos y aseguraron que se escucharon tres disparos al interior del hotel.

Los primeros reportes tras los disparos indican que ninguna persona resultó herida y hasta la noche de este sábado no se ha dado a conocer cuál fue la amenaza de seguridad.

Una media hora después de haber sido evacuado, Trump publicó en Truth Social que “un tirador ha sido detenido”.

“Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, escribió a su vez Trump en un mensaje en redes sociales en el que confirmó que había un tirador detenido.

Los primeros reportes establecen que tanto el presidente como el vicepresidente salieron ilesos del lugar.

En tanto, los organizadores de la Cena de Corresponsales 2026 señalaron que habrá un “anuncio en breve,” desde el escenario.

Trump asistió por primera ocasión a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington.