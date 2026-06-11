Dejan corona fúnebre en casa de Paola Gárate, diputada del PRI: ‘Alito’ responsabiliza a Morena por amenaza

Paola Gárate denunció que cuando llegó a su casa vio a una corona fúnebre con su nombre.

Una corona fúnebre fue dejada afuera de la casa de Paola Gárate Valenzuela, diputada local del PRI en Sinaloa, la noche del miércoles 10 de junio.

Los hechos ocurrieron en la colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán, donde se dejó la corona al frente de la puerta, en lo que sería una presunta amenaza de muerte.

El adorno muestra su nombre en color dorado sobre una cinta negra que está al frente de rosas y otras flores.

Las primeras versiones apuntan a que la diputada encontró la corona cuando llegó a su casa, por lo que llamó a las autoridades para denunciar los hechos.

Tras el reporte, las autoridades de distintas instancias de seguridad llegaron al sitio para atender los hechos y realizar las primeras diligencias, entre ellas la Fiscalía General de Sinaloa.

‘Alito’ Moreno condena presunta amenaza contra Paola Gárate

Tras los hechos, el líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, condenó las amenazas en contra de la diputada Paola Gárate, y acusó que se trataba de "un mensaje criminal, es intimidación directa y es consecuencia de haber denunciado a los narcopolíticos de Morena".

Indicó que desde el PRI solicitaron seguridad federal para ella antes de que las amenazas escalaran; sin embargo, “sigue sin respuesta”.

Añadió que la petición de seguridad para Paola Gárate ante presuntas amenazas del crimen organizado en Sinaloa se deben a que conocen el riesgo y porque no van a esperar a que haya una tragedia para reaccionar.

"La omisión del narcogobierno de Morena es grave. Cuando una representante popular recibe amenazas de muerte y no se le protege, el Estado está fallando“, escribió ‘Alito’ Moreno.

Finalmente, declaró que van a responsabilizar a Morena, así como al Gobierno de Sinaloa y el Gobierno Federal de la 4T si algo le ocurre a Paola Gárate, y advirtió que “no la van a silenciar”.

"Si creen que con amenazas van a callar a la oposición, se equivocan. Vamos a seguir señalando a los que pactan con el crimen... ¡Exigimos que se garantice su seguridad de inmediato!"

Con información de Quadratín.