F1 EN VIVO HOY Gran Premio de Hungría 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera?

Tras la clasificación, Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli recibieron penalizaciones que modificaron la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría. (Foto: Xinhua/ Cadillac F1 Team)

Diecinueve años y ya manda en la Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli enfrenta el Gran Premio de Hungría 2026, undécima fecha del mundial, como el líder más joven en la historia de la categoría, y con ganas de dejar claro que Spa-Francorchamps no fue casualidad: ahí firmó su sexta victoria del año.

Como si la ‘cruda’ post-Mundial 2026 no fuera suficiente, después de esta carrera el calendario de F1 entra en el parón de verano: volveremos a las pistas hasta el penúltimo fin de semana de agosto, cuando se reanude en Países Bajos.

Parrilla de salida del Gran Premio de Hungría 2026

La clasificación del Gran Premio de Hungría comenzó con una Q1 muy disputada, donde Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris y Hamilton intercambiaron los mejores tiempos. Sergio ‘Checo’ Pérez no encontró ritmo y quedó eliminado desde la primera ronda.

La definición de la pole se resolvió en los últimos segundos de la Q3. Lewis Hamilton parecía quedarse con el primer lugar, pero McLaren esperó hasta el cierre de la sesión y Lando Norris marcó una vuelta perfecta para superarlo por apenas 12 milésimas de segundo.

A pesar de ello, al finalizar la qualy, Hamilton y Antonelli recibieron penalizaciones de cinco y tres posiciones, respectivamente, por lo que la parrilla de salida quedó modificada para la carrera del domingo.

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Red Bull) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac)

Gran Premio de Hungría 2026: Fecha, hora y canal para ver EN DIRECTO en México

La carrera del Gran Premio de Hungría 2026 se disputa este domingo 26 de julio a las 07:00 horas (tiempo del centro de México), en el circuito de Hungaroring, a las afueras de Budapest.

La prueba está programada a 70 vueltas, para completar un recorrido total de 306.63 kilómetros.

La transmisión de la carrera va en México por:

F1 TV

Sky Sports

Izzi

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El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ganó en el Gran Premio de Bélgica. EFE/OLIVIER MATTHYS

Así es el circuito de Hungaroring

El Hungaroring forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1986, cuando Hungría se convirtió en el primer país del entonces bloque comunista en albergar un Gran Premio.

Estas son sus principales características:

Longitud: 4,381 kilómetros.

4,381 kilómetros. Número de curvas: 14, de las cuales seis son a la izquierda.

14, de las cuales seis son a la izquierda. Vueltas de carrera: 70.

70. Distancia total: 306.63 kilómetros.

306.63 kilómetros. Vuelta rápida oficial: 1:16.627, establecida por Lewis Hamilton en 2020.

1:16.627, establecida por en 2020. Primer Gran Premio: 1986.

De acuerdo con el sitio oficial de F1, la pista suele compararse con un circuito de karts debido a la escasez de rectas y a la sucesión de curvas. Esa configuración lleva a los equipos a utilizar niveles de carga aerodinámica similares a los de Mónaco, donde un chasis equilibrado suele ofrecer mejores prestaciones que la potencia del motor.

La clasificación adquiere especial importancia porque adelantar en este trazado no suele ser sencillo.

La historia del circuito comenzó con una maniobra que aún es recordada. En la edición inaugural de 1986, Nelson Piquet superó por el exterior con su Williams al Lotus de Ayrton Senna para tomar el liderato y quedarse con la victoria.

Además, Lewis Hamilton es el piloto más exitoso en Hungaroring, con ocho triunfos.

¿Cómo llega el campeonato de pilotos al GP de Hungría 2026?

Andrea Kimi Antonelli llega como líder del Mundial. El piloto de Mercedes suma 204 puntos, 45 más que Lewis Hamilton y 50 por encima de George Russell.

Así marcha el Top 10 del campeonato de pilotos:

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 204 puntos.

2. Lewis Hamilton (Ferrari): 159 puntos.

3. George Russell (Mercedes): 154 puntos.

4. Charles Leclerc (Ferrari): 126 puntos.

5. Lando Norris (McLaren): 103 puntos.

6. Oscar Piastri (McLaren): 92 puntos.

7. Max Verstappen (Red Bull Racing): 91 puntos.

8. Isack Hadjar (Red Bull Racing): 60 puntos.

9. Pierre Gasly (Alpine): 42 puntos.

10. Liam Lawson (Racing Bulls): 39 puntos.

Otros pilotos destacados llegan así a Hungría:

Franco Colapinto (Alpine): 12.º con 19 puntos.

12.º con 19 puntos. Carlos Sainz (Williams): 15.º con seis puntos.

15.º con seis puntos. Fernando Alonso (Aston Martin): 18.º con un punto.

18.º con un punto. Sergio Pérez (Cadillac): 21.º con cero puntos.

En el Mundial de Constructores, la clasificación es la siguiente:

Mercedes: 358 puntos.

358 puntos. Ferrari: 285 puntos.

285 puntos. McLaren: 195 puntos.

195 puntos. Red Bull Racing: 151 puntos.

Con información de EFE.