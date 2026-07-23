Horarios del Gran Premio de Hungría 2026: ¿Dónde ver prácticas, clasificación y carrera de ‘Checo’ Pérez?

'Checo' Pérez regresa a la pista en Hungría (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

La Fórmula 1 disputa este fin de semana la última carrera antes del parón vacacional con el Gran Premio de Hungría 2026. Kimi Antonelli llega como líder tras recuperar el impulso con su victoria en Bélgica, en tanto Sergio ‘Checo’ Pérez quiere sumar sus primeros puntos de la temporada para la escudería Cadillac.

El piloto mexicano aún no suma mientras el equipo estadounidense continúa en un año de adaptación a la categoría. En tanto, Aston Martin estrena mejoras en el AMR26 con la esperanza de acercarse a la zona media de la parrilla, en un circuito donde Fernando Alonso consiguió en 2003 la primera victoria de su trayectoria en Fórmula 1.

'Checo' Pérez aseguró que le gusta sumar al equipo Cadillac. (Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Gran Premio de Hungría 2026: Fechas y horarios de la carrera de ‘Checo Pérez’

El Hungaroring recibe la undécima fecha del calendario y la última antes del descanso de verano. El formato vuelve a ser el tradicional, con tres sesiones de prácticas libres, clasificación el sábado y carrera el domingo.

F1 en México: ¿Dónde ver el GP de Hungría 2026 EN VIVO?

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Así es el circuito de Hungaroring, donde se corre el GP de Hungría

El Hungaroring forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1986, cuando se convirtió en el primer circuito del entonces bloque comunista en albergar un Gran Premio del campeonato mundial.

Su construcción comenzó en 1985 y el trazado quedó terminado apenas nueve meses después, luego de que las autoridades descartaran recuperar el antiguo circuito urbano de Népliget, en Budapest.

La primera carrera la ganó Nelson Piquet, recordada por su espectacular adelantamiento sobre Ayrton Senna.

El circuito tiene una longitud de 4.381 kilómetros, la carrera consta de 70 vueltas para recorrer 306.63 kilómetros y el récord de vuelta lo posee Lewis Hamilton, con 1:16.627, establecido en 2020.

Por sus pocas rectas y su sucesión de curvas, el Hungaroring suele compararse con un circuito de karting. Los equipos utilizan niveles muy altos de carga aerodinámica, similares a los de Mónaco, por lo que el equilibrio del monoplaza suele ser más importante que la potencia del motor.

Además, la clasificación adquiere un peso especial debido a la dificultad para adelantar durante la carrera.

Así es el circuito en que se corre el GP de Hungría (Foto: formula1.com).

¿Cómo llega el Mundial de pilotos de F1 2026 a Hungría?

Antonelli recuperó el liderato con autoridad tras imponerse en Bélgica, donde consiguió su sexta victoria de la temporada. El italiano suma 204 puntos, 45 más que Lewis Hamilton y 50 por delante de George Russell, por lo que llegará al descanso veraniego como líder sin importar el resultado de este fin de semana.

Para ’Checo’ Pérez, la cita representa una nueva oportunidad para inaugurar su cuenta con Cadillac, que continúa enfocada en consolidar la fiabilidad de su monoplaza durante su temporada de debut.

Fernando Alonso afronta el fin de semana con optimismo gracias a las primeras mejoras del Aston Martin AMR26. El español aseguró que confía plenamente en el trabajo de Adrian Newey y considera que el equipo terminará por construir “el mejor coche de la parrilla”, aunque reconoce que el proceso llevará tiempo.

Así marcha el Mundial de pilotos tras el GP de Bélgica:

En el campeonato de constructores, Mercedes lidera con 358 puntos, seguido por Ferrari (285) y McLaren (195). Cadillac continúa sin unidades tras las primeras diez fechas de la temporada.