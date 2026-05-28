‘Checo’ Pérez habla de su futuro en Cadillac tras rumores de su salida: ‘Es un gran reto como piloto’

'Checo' Pérez dio declaraciones después de que surgieran rumores de su posible salida de Cadillac. (Foto: Cadillac F1 Team)

Sergio ‘Checo’ Pérez firmó en el Gran Premio de Canadá su actuación más competitiva desde que comenzó su aventura con Cadillac en la temporada 2026 de Fórmula 1, aunque el buen momento deportivo no evitó que surgieran rumores sobre una posible salida de la escudería estadounidense.

El piloto mexicano mostró un ritmo sólido durante el fin de semana en el Circuito Gilles Villeneuve y, aunque no consiguió puntos tras abandonar la carrera principal, dejó sensaciones positivas tanto para el equipo como para los aficionados.

“Creo que este ha sido nuestro fin de semana más competitivo de todos, así que hay muchas cosas positivas que rescatar”, declaró el tapatío ante medios de comunicación después de la carrera.

Las especulaciones sobre una posible salida de la escudería Cadillac no están relacionadas con su rendimiento en pista, sino con el interés que comenzaría a despertar en otros equipos gracias a su experiencia dentro de la categoría y al respaldo comercial que lo acompaña desde hace varios años.

De acuerdo con el fotoperiodista especializado Kym Illman, algunas escuderías seguirían de cerca la situación de ‘Checo’ Pérez, considerando que podría convertirse en una pieza atractiva para proyectos que buscan combinar resultados deportivos con impacto mediático y patrocinadores.

'Checo' Pérez aseguró que le gusta sumar al equipo Cadillac. (Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

‘Checo’ Pérez disfruta su regreso a la Fórmula 1

Aunque el equipo Cadillac todavía no pelea regularmente por podios ni victorias, el mexicano dejó claro que disfruta esta nueva etapa de su carrera y el desafío de ayudar al crecimiento de una estructura joven dentro de la máxima categoría.

Durante la carrera sprint del GP de Canadá, ‘Checo’ terminó en la posición 11 y estuvo cerca de ingresar al top 10 antes de recibir una penalización tras un contacto en pista con Liam Lawson.

Pese a quedarse fuera de los puntos, el piloto mexicano aseguró sentirse satisfecho por el progreso mostrado a lo largo del fin de semana.

“Puedo volcar toda mi experiencia en ello, y por eso estoy disfrutando tanto de mi regreso. Porque aunque como piloto quieras ganar, si no tienes la oportunidad de estar en el mejor coche de la Fórmula 1 en este momento, entonces es un proyecto muy bueno del que formar parte”, declaró de acuerdo con Motorsport.

Las palabras del mexicano también fueron interpretadas como una manera indirecta de descartar una salida inmediata del equipo estadounidense.

“Es un proyecto que estoy disfrutando mucho desde la trastienda, y asegurar que podamos progresar como equipo es un gran reto para un piloto (...) Creo que la experiencia que he tenido me ha ayudado a comprender plenamente quién soy y el equipo al que pertenezco”.

'Checo' Pérez está en búsqueda de los puntos en la temporada 2026 de la F1. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

Esto sabemos sobre la supuesta salida de Valtteri Bottas de Cadillac

Mientras los rumores alrededor de ‘Checo’ Pérez apuntan al interés de otros equipos, la situación de su compañero Valtteri Bottas parece estar relacionada directamente con su desempeño en pista.

Distintas versiones señalan que el piloto finlandés estaría bajo presión y que el GP de Mónaco, programado del viernes 5 al domingo 7 de junio, podría convertirse en una oportunidad clave para asegurar su permanencia a bordo de un monoplaza de Cadillac.

La diferencia de rendimiento respecto al mexicano comenzó a llamar la atención, especialmente porque Pérez logró acercarse poco a poco a la zona de puntos.

En un inicio, el nombre más mencionado como posible reemplazo fue el del estadounidense Colton Herta, aunque posteriormente también surgió la opción del piloto chino Zhou Guanyu, exintegrante de Kick Sauber.

Sin embargo, un alto mando de Cadillac desmintió recientemente esos rumores y aseguró que Valtteri Bottas continúa dentro de los planes del equipo para el resto de la temporada.