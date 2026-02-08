Revelación del Cadillac de ‘Checo’ Pérez en el Super Bowl 2026: Esto sabemos del anuncio de HOY

El anuncio de Cadillac sobre los detalles de su nuevo monoplaza llegan durante el Super Bowl LX. (Foto: Cadillac Formula 1 Team)

Los reflectores del Super Bowl 2026 apuntan a New England Patriots y Seattle Seahawks, pero tiene un invitado inesperado desde la Fórmula 1: Cadillac aprovecha el evento deportivo más visto del año para un anuncio clave relacionado con su proyecto para 2026, en el que figura Sergio ‘Checo’ Pérez.

La escudería estadounidense, que se integra por primera vez a la parrilla de la Fórmula 1, confirmó que la revelación está vinculada con el monoplaza de Checo Pérez y Valtteri Bottas en su temporada de estreno dentro del campeonato mundial.

El diseño final del auto será presentado durante la transmisión del Super Bowl LX, aunque la estrategia va más allá de la pantalla. Cadillac prepara una activación especial que permitirá que un grupo selecto de aficionados pueda ver el monoplaza en persona, como parte de una apuesta por posicionar su marca y su proyecto deportivo desde uno de los escaparates mediáticos más poderosos del planeta.

La escudería Cadillac presenta su primer monoplaza en la Fórmula 1. (Foto: Cadillac Formula 1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿Dónde ver la revelación del monoplaza de Cadillac para la temporada 2026 de la F1 en México?

De acuerdo con la página oficial de la Fórmula 1, la revelación del monoplaza de Cadillac se realiza mediante un comercial transmitido durante el Super Bowl. No obstante, en México la experiencia es distinta, ya que los anuncios que se emiten en la televisión abierta y de paga no coinciden con los cortes comerciales que se ven en Estados Unidos.

Por esta razón, para conocer los detalles del auto que utilizará Sergio ‘Checo’ Pérez, los aficionados deben esperar a la publicación oficial de Cadillac en redes sociales o a la difusión posterior del anuncio que se transmitió en la señal estadounidense del Super Bowl.

La única excepción es DAZN, plataforma que anunció la transmisión del partido por el trofeo Vince Lombardi con la cobertura original de Estados Unidos, lo que permite ver la mayoría de los comerciales tal como se emiten en ese país.

En paralelo, ESPN informó que desde el 6 de febrero se instaló una estructura promocional en Times Square, Nueva York, conocida como Cadillac Countdown Box. La instalación exhibe el escudo de la nueva escudería de la Fórmula 1 y permanece completamente cerrada hasta que el reloj marque cero, momento que coincide con el final del Super Bowl LX.

Al interior de la estructura se encuentra una réplica del monoplaza de Cadillac, ya con los colores oficiales y patrocinadores, la cual permanecerá en exhibición en Times Square hasta el lunes 9 de febrero.

“La revelación del livery de carrera, el Gran Premio de Australia y el debut del Cadillac Formula 1 Team en la parrilla representan un momento histórico para el automovilismo estadounidense en el escenario global”, señaló la escudería en un comunicado.

Con este anuncio, Cadillac se convierte en el noveno equipo en presentar su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Tras esta develación, únicamente restan los lanzamientos de McLaren (actual campeón de constructores) y Aston Martin.

El auto ya fue testeado por el piloto mexicano durante el Barcelona Shakedown, donde mencionó que “tuvieron muchos problemas”, pero no de manera negativa, todo lo contrario porque prefiere que “los problemas aparezcan” de una vez y no en las carreras.

'Checo' Pérez vuelve a la F1 con la escudería Cadillac un año después de su salida de Red Bull. (Foto: Cadillac Formula 1 Team) (Cadillac F1)

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Lando Norris quedó inscrito en la historia tras proclamarse campeón de la Fórmula 1 en 2025, pero la atención del paddock ya se traslada al arranque de una nueva temporada del Gran Circo, en la que los pilotos volverán a la pista con el objetivo de sumar podios y puntos desde la primera fecha del calendario.

La temporada 2026 marca un hito para la categoría, al convertirse en la primera con 11 escuderías en la parrilla, tras la incorporación de Cadillac. Este cambio amplía la grilla a 22 pilotos, dejando atrás el formato de 20 competidores que se mantuvo en campañas anteriores.

El telón se levantará con el Gran Premio de Australia, prueba inaugural del calendario, que se disputará en el circuito de Albert Park durante los días 6, 7 y 8 de marzo, una cita que tradicionalmente marca el pulso competitivo con el que inicia la temporada de la Fórmula 1.