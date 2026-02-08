Seahawks vs. Patriots en el Super Bowl 2026 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver al campeón desde México?

El Super Bowl LX pone frente a frente a Seattle Seahawks y New England Patriots, en una revancha que llega 11 años después y que reúne a dos proyectos sólidos, ahora encabezados por mariscales de campo que viven su primera experiencia en el escenario más grande de la NFL.

El duelo revive inevitablemente el Super Bowl XLIX, uno de los finales más memorables de la liga, marcado por la intercepción de Malcolm Butler que selló el título para los Patriots.

Ahora el contexto es distinto, pero la ambición es la misma: New England busca su séptimo trofeo Vince Lombardi para quedarse en solitario en la cima histórica, mientras Seattle persigue el segundo campeonato de su historia, con la misión de cerrar el círculo de una década marcada por finales, reconstrucciones y cuentas pendientes.

¿Cuándo y dónde es el Super Bowl LX?

Para esta temporada, la NFL eligió el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, como el escenario para presenciar el duelo definitivo entre Seahawks y Patriots y el show de medio tiempo de Bad Bunny.

El Super Bowl 2026 se juega este domingo 8 de febrero, con kickoff programado para las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Los New England Patriots, campeones de la AFC, se enfrentan a los Seattle Seahawks, campeones de la NFC, en la Super Bowl LX en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO). (JOHN G. MABANGLO/EFE)

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en México?

La transmisión en México está disponible mediante Canal 5 y Azteca 7 (TV abierta); ESPN y Fox Sports (TV de paga); además de NFL Game Pass, ViX Premium y Disney+ Premium (steraming).

Evento : Super Bowl LX

: Super Bowl LX Partido : Seahawks vs. Patriots

: Seahawks vs. Patriots Fecha : Domingo 8 de febrero de 2026

: Domingo 8 de febrero de 2026 Horario : 17:30 horas (CDMX), kickoff

: 17:30 horas (CDMX), kickoff Sede : Levi’s Stadium en Santa Clara, California (EU)

: Levi’s Stadium en Santa Clara, California (EU) Dónde ver : Canal 5, Azteca 7, Fox Sports México, ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium, NFL Game Pass.

: Canal 5, Azteca 7, Fox Sports México, ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium, NFL Game Pass. Cobertura EN VIVO: El Financiero Deportes.

¿Cómo llegan los ‘Patriotas’ de Nueva Inglaterra al Super Bowl 2026?

Los Patriots de New England sellaron su duodécimo Super Bowl, una cifra sin precedentes en la NFL, tras imponerse 10-7 a Denver Broncos en una final de conferencia marcada por una tormenta de nieve que cambió el guion. Los Patriots sostuvieron el partido desde la defensa, limitaron errores y capitalizaron el momento clave con un gol de campo decisivo.

Patriots llegan a su duodécimo Super Bowl. EFE/EPA/CJ GUNTHER ARCHIVO

El rostro del nuevo ciclo es Drake Maye, de 23 años, quien se convertirá en el quarterback más joven en iniciar un Super Bowl desde Dan Marino.

Maye aportó piernas y temple cuando el clima anuló el juego aéreo y confirmó el sello del equipo: ganar aun cuando el entorno complica el plan. “De eso se trata esto, de ganar… encontramos la manera”, resumió el mariscal tras el pase a Santa Clara.

El proyecto de Mike Vrabel avanzó sin cargar la etiqueta de favorito. El entrenador subrayó el valor de competir cómodo desde la adversidad: “Alguien tiene que ser el desvalido… nos hace sentir listos y emocionados por demostrar de lo que es capaz este equipo”. Esa mentalidad explica una postemporada de puntajes bajos, pero de control total del ritmo.

Así llegan los ‘Halcones Marinos’ de Seattle al Super Bowl LX

Seattle Seahawks —equipo de Elijah Arroyo— llega con impulso ofensivo. Sam Darnold firmó el mejor juego de su carrera en la final de la NFC: 346 yardas y tres pases de anotación en el 31-27 sobre Rams. La victoria combinó agresividad aérea, manejo del reloj y una defensa que respondió en cuarta oportunidad cuando el partido ardía.

El entrenador Mike Macdonald destacó el poder de unión del grupo: “Demostramos que 12 hacemos uno… ahora vamos por ello al Super Bowl”.

En tanto, Darnold reconoció un recorrido de altibajos que hoy encuentra sentido: “Esto es por mis compañeros… estamos a un paso, aún hay una tarea pendiente”.

En el perímetro, Jaxon Smith-Njigba se consolidó como arma central, con producción constante y mentalidad de presente: “Atrapar el balón en cada jugada”, dijo el receptor que lideró la campaña regular y busca coronarla en el escenario mayor.

Show de medio tiempo del Super Bowl 2026: ¿A qué hora sale a la cancha Bad Bunny?

Se estima que el show de medio tiempo de Bad Bunny arranque entre una y media a dos horas después del kickoff, es decir, en un rango entre las 19:00 y 19:30 horas (CDMX).

El medio tiempo del Super Bowl LX cuenta con la actuación de Bad Bunny —ganador del Grammy al Álbum del Año—, una decisión que, de acuerdo con la NFL, refleja la transformación del espectáculo en una plataforma cultural global que trasciende lo deportivo.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, afirmó que el artista puertorriqueño entiende el alcance del escenario y su capacidad para unir a las audiencias a través de la música y la creatividad.

Bad Bunny dará el show de medio tiempo del Super Bowl LX. EFE/EPA/CHRIS TORRES

La elección se da en un contexto histórico para el cantante, quien recientemente ganó el Grammy a Álbum del Año, convirtiéndose en el primer artista en lograrlo con un disco en español. Para la liga, ese reconocimiento confirma el impacto global del intérprete y su conexión con públicos más allá del fútbol americano.

