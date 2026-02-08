Medio tiempo del Super Bowl 2026 EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver a Bad Bunny desde México?

¿Listo para este ‘BAILE INoLVIDABLE’? El entretenimiento deportivo llega a uno de sus momentos más importantes del año: el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX de la NFL, donde Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentan por el trofeo Vince Lombardi.

Las expectativas trascienden lo estrictamente musical: Benito Antonio Martínez Ocasio llega como el primer intérprete de habla hispana en encabezar este espectáculo como acto principal, con una carrera que ya incluye múltiples premios Grammy, además de polémica: fue criticado por Donald Trump y causó que el movimiento conservador MAGA lanzara su “alternativa patriótica” al half time.

La organización del evento, a cargo de la NFL en colaboración con Roc Nation y Apple Music, promueve esta edición como un momento histórico para la representación latina en uno de los escenarios más vistos en la televisión mundial.

Bad Bunny estelariza el show de medio tiempo del Super Bowl LX. EFE/EPA/CHRIS TORRES

¿A qué hora es el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026?

El partido de campeonato entre los Seattle Seahawks y New England Patriots se juega este domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, Estados Unidos. Está programado para iniciar a las 5:30 p.m. (tiempo central de México).

El show ocurre al finalizar los dos primeros cuartos del partido (la primera mitad), lo que suele colocarlo aproximadamente a partir de las 7:00 p. m., aunque este horario varía dependiendo del ritmo que lleve el juego.

Fecha : domingo 8 de febrero de 2026

: domingo 8 de febrero de 2026 Horario del show de medio tiempo : alrededor de las 19:00 horas (puede ser antes o después).

: alrededor de las (puede ser antes o después). Sede: Levi’s Stadium en Santa Clara, California, Estados Unidos.

El espectáculo suele durar entre 12 y 15 minutos con producción musical, coreografía y escenografía, aunque el tiempo total en pantalla puede extenderse por elementos visuales y transiciones propias de la transmisión deportiva.

El ‘Conejo Malo’ fue el artista invitado de Shakira durante el medio tiempo del Super Bowl en Miami, en 2020, cuando interpretó ‘I Like It’, así que la expectativa también está sobre sus posibles invitados sorpresa. Los rumores especulan la presencia de la cantante de ‘Waka, waka’, o bien, de J Balvin, Arcángel, Karol G o Grupo Frontera.

Transmisión desde México: ¿Dónde ver el show de medio tiempo Super Bowl 2026?

Para seguir en directo la presentación de Bad Bunny y todo lo que ocurre durante el partido, las principales opciones disponibles en México son:

Televisión abierta y de paga

Televisión abierta: Azteca 7 y Canal 5.

Azteca 7 y Canal 5. Televisión de paga y señal internacional: ESPN.

Streaming y plataformas digitales

Peacock: Servicio con transmisión en vivo (requiere suscripción).

Servicio con transmisión en vivo (requiere suscripción). NFL+: Plataforma oficial con opciones de streaming del juego.

Plataforma oficial con opciones de streaming del juego. YouTube TV, Hulu + Live TV y otras opciones de streaming internacional: Permiten seguir el evento en vivo para audiencias con acceso.

Durante el fin de semana previo, Apple Music Radio organizó emisiones especiales que incluyeron entrevistas con Bad Bunny y programación camino al Halftime, disponible en redes sociales oficiales y Apple Music.

Bad Bunny ha ganado varios premios Grammy e hizo historia con su álbum 'Debí tirar más fotos' (Foto: AP)

Bad Bunny y todos los artistas: ¿Quién va a estar en el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX tiene un cartel musical de alto perfil que acompaña cada momento clave del evento. Desde la ceremonia previa al kickoff hasta el tradicional show de medio tiempo, la NFL apostó por una combinación de figuras globales y actos simbólicos:

Cartelera del concierto alternativo al Super Bowl LX

Los sectores conservadores en Estados Unidos lanzaron una “alternativa patriótica” a Bad Bunny y Green Day, por considerar que no representan los valores que, a su juicio, debería proyectar el evento.

El llamado The All-American Halftime Show, organizado por Turning Point USA, cuenta con una alineación encabezada por Kid Rock, junto a Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

El concierto no tiene transmisión en televisión tradicional. Puede seguirse en vivo desde las 18:30 horas (tiempo del centro de México) a través de las redes sociales oficiales de Turning Point USA (YouTube, X y Rumble), así como en plataformas de streaming gratuitas como Pluto TV, DistroTV, las apps de Real America’s Voice, OAN Plus y TBN+.

Bad Bunny en el Super Bowl LX: El contexto del espectáculo y su significado cultural

El show de medio tiempo del Super Bowl evolucionó desde sus orígenes modestos en desfiles y bandas de música escolar a convertirse en una de las plataformas musicales más visualizadas del mundo, atrayendo a talentos globales cuyos espectáculos superan los 100 millones de televidentes anualmente.

Artistas de renombre como Prince, Rihanna, Kendrick Lamar, Usher, entre otros, han marcado momentos icónicos en este escenario televisivo.

Bad Bunny llega al Super Bowl tras una carrera que coloca la cultura urbana latina en el centro del entretenimiento mundial, con millones de reproducciones en plataformas digitales y premios que consolidan su influencia.

Hace unos días, el puertorriqueño hizo historia en la 68ª edición de los premios Grammy al ganar álbum del año con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, convirtiéndose en el primer artista en obtener este reconocimiento con un disco totalmente en español, además de sumar los galardones a mejor álbum de música urbana y mejor interpretación de música global por EoO.

Durante su discurso, Bad Bunny lanzó un mensaje directo contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos: “Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE”, y añadió posteriormente: “no somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos”.

Con información de AP y EFE