‘Alternativa patriótica’ a Bad Bunny: Cartelera del medio tiempo ‘alternativo’ del Super Bowl LX y dónde ver

El Super Bowl LX tendrá un show de medio tiempo alternativo, con música country y '100% estadounidense'.

En el marco del Super Bowl LX, que se celebrará este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, organizan un concierto paralelo diseñado para competir directamente en audiencia con el show de medio tiempo oficial protagonizado por Bad Bunny.

Esta iniciativa, organizada por Turning Point USA (TPUSA), surge como una respuesta directa de sectores conservadores ante la elección del máximo exponente del género urbano y la banda Green Day para el evento principal de la NFL.

La alineación de este espectáculo alternativo cuenta con figuras prominentes de la música country y el rock con tintes nacionalistas, entre los que destacan Kid Rock (que apoyó a Trump), Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

Apenas un día antes del anuncio de TPUSA, Bad Bunny hizo historia en los premios Grammy 2026 al obtener el galardón de Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Su participación en el Super Bowl 2026 genera rechazo en sectores que cuestionan el uso del español en la final de la NFL, a pesar de que los puertorriqueños poseen la ciudadanía estadounidense.

Bad Bunny es el artista para el medio tiempo del Super Bowl 60. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

¿Quiénes tocarán en el concierto alternativo al Super Bowl LX?

La estrategia de Turning Point USA busca canalizar el descontento del presidente Donald Trump, quien criticó el cartel musical de la NFL. En una entrevista concedida a The New York Post desde el Despacho Oval, Trump calificó la elección de los artistas como “terrible”, argumentando que la presencia de Bad Bunny y Green Day solo sirve para “sembrar odio”.

Con este concierto alternativo, se busca ofrecer una “alineación completamente estadounidense” que contraste con la propuesta oficial.

Cartel oficial confirmado

Hasta el momento, Turning Point USA (TPUSA) confirmó a cuatro figuras centrales para encabezar el The All-American Halftime Show. Aunque se revelarán más artistas y detalles conforme se acerque el evento, la lista oficial cerrada a este miércoles es:

Kid Rock: El polémico rockero, también conocido como Bob Ritchie, lidera el evento como la figura principal y el vínculo más fuerte con el movimiento MAGA.

El polémico rockero, también conocido como Bob Ritchie, lidera el evento como la figura principal y el vínculo más fuerte con el movimiento MAGA. Brantley Gilbert: Reconocido exponente del country-rock y defensor de los derechos de posesión de armas, aportará el estilo ‘fuera de la ley’ al escenario.

Reconocido exponente del country-rock y defensor de los derechos de posesión de armas, aportará el estilo ‘fuera de la ley’ al escenario. Lee Brice: Cantante y compositor de country tradicional, conocido por éxitos que apelan a los valores de la clase trabajadora estadounidense.

Cantante y compositor de country tradicional, conocido por éxitos que apelan a los valores de la clase trabajadora estadounidense. Gabby Barrett: La única mujer confirmada hasta ahora; la exconcursante de American Idol representa el ala más joven y familiar del género country.

Guía de transmisión: ¿Cómo ver el medio tiempo alternativo desde México?

Para los espectadores en México interesados en seguir la propuesta de Turning Point USA (fundado por Charlie Kirk), la transmisión no estará disponible en los canales de televisión tradicional.

El evento, titulado oficialmente como The All-American Halftime Show, iniciará su cobertura a las 18:30 horas (tiempo del centro de México), coincidiendo con el inicio del intermedio en Santa Clara.

Las opciones para sintonizarlo desde territorio mexicano son:

Redes Sociales: Transmisión en vivo y gratuita a través de los perfiles oficiales de Turning Point USA en YouTube , X (antes Twitter) y Rumble .

Transmisión en vivo y gratuita a través de los perfiles oficiales de Turning Point USA en , (antes Twitter) y . Aplicaciones de Streaming: Las señales de Real America’s Voice y OAN Plus están disponibles de forma gratuita en plataformas como Pluto TV (sección de noticias), DistroTV y mediante sus propias aplicaciones para Roku, Amazon Fire TV y dispositivos móviles.

Las señales de y están disponibles de forma gratuita en plataformas como Pluto TV (sección de noticias), DistroTV y mediante sus propias aplicaciones para Roku, Amazon Fire TV y dispositivos móviles. TBN+: La cadena Trinity Broadcasting Network ofrecerá el evento a través de su aplicación TBN+, la cual cuenta con una modalidad gratuita con anuncios disponible en las tiendas digitales de México.

Con información de EFE