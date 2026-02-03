¿Cuánto cuesta un boleto para el Super Bowl LX? Precios en venta y reventa para la final de la NFL 2026

Los boletos para el Super Bowl LX se venden en hasta casi un millón de pesos.

¡Cada vez más cerca del kickoff! El Super Bowl LX, programado para el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, registra un despliegue de precios de boletos sin precedentes conforme se acerca el día del juego más importante de la temporada de la National Football League (NFL) con costos que alcanzan casi el millón de pesos.

La final de la NFL, que esta edición enfrenta a los New England Patriots y los Seattle Seahawks, se juega en un estadio con capacidad para 68 mil 500 espectadores, que desde 2014 funciona como casa de los San Francisco 49ers.

La demanda siempre supera ampliamente la oferta para este evento, que se refleja en los valores publicados tanto en los portales de venta oficiales como en los mercados de reventa, por lo que el espectro de precios varía.

Maye y Darnold son los focos de atención en el Super Bowl LX (Fotoarte; El Financiero / Créditos: AP, EFE, NFL, IA Gemini).

Precios oficiales y de reventa para el Super Bowl LX

Las diferencias entre valores mínimos y máximos de boletos para el Super Bowl 2026 dependen de la ubicación del asiento, el canal de venta y si el boleto incluye experiencias premium, como acceso VIP o áreas exclusivas del estadio.

Ticketmaster

En Ticketmaster, la plataforma oficial que opera la venta primaria y el mercado de reventa autorizado por la NFL, los boletos para el Super Bowl LX más económicos, ubicados en una esquina del estadio, está listado en 5 mil 82 dólares (87 mil 551 pesos aproximadamente, de acuerdo con el tipo de cambio al 3 de febrero de 2026).

En el extremo superior, los lugares VIP cerca de la banda de juego para los Patriots alcanzan hasta 54 mil 450 dólares (alrededor de 938 mil 54 pesos).

Estas cifras representan precios netos antes de impuestos y comisiones de servicio de boleteras, que pueden agregar varios cientos o incluso miles de dólares adicionales al precio final de compra.

Precios en Ticketmaster de boletos para el Super Bowl LX. (Foto: Captura de pantalla)

Mercado secundario: StubHub

En el mercado de reventa autorizado, encabezado por plataformas como StubHub, las cifras de entrada no se alinean necesariamente con los rangos en Ticketmaster.

En esa aplicación, el boleto más económico disponible está en 91 mil 136 pesos, mientras que el asiento de máximo precio cotizado en las secciones VIP del lado de los Seattle Seahawks asciende a 455 mil 437 pesos.

Precios en StubHub de boletos para el Super Bowl LX. (Foto: Captura de pantalla)

Alternativas como TickPick

Otra plataforma utilizada para la compra de boletos en reventa es TickPick.

En este portal, los boletos más baratos identificados se ubican en aproximadamente 5 mil 649 dólares (97 mil 320 pesos) para áreas superiores, llegando hasta 32 mil 815 dólares (565 mil 330 pesos) en zonas preferenciales.

Viagogo

En el caso de Viagogo, los costos de reventa para la final de la NFL son muy similares, y alcanzan hasta los 519 mil 195 pesos para un lugar premium frente a la banda de Seattle Seahawks.

Del otro lado se encuentran los boletos más baratos, prácticamente ‘en el techo’ del Levi’s Stadium, allá donde los jugadores se ven como ‘hormiguitas’ y apenas alcanzarías a ver el show de Medio Tiempo con Bad Bunny, por 65 mil 989 pesos.

Precios en Viagogo de boletos para el Super Bowl LX. (Foto: Captura de pantalla)

Comparación con Super Bowls recientes

Históricamente, la curva de precios de los boletos del Super Bowl presenta un incremento sostenido. En la primera edición de 1967, el costo promedio de entrada fue de cerca de 12 dólares (poco más de 100 dólares ajustando por inflación).

En la edición del Super Bowl LIX 2025 en Nueva Orleans, los boletos tenían un precio promedio de alrededor de 8 mil 76 dólares, apenas por debajo de la proyección actual y ligeramente inferior al promedio registrado para el Super Bowl LX.

¿Cuándo y a qué hora ver el Super Bowl LX desde México?

El Super Bowl LX se transmitirá en vivo el domingo 8 de febrero de 2026. La programación para México (Ciudad de México) está establecida de la siguiente forma:

Previa del Super Bowl : Inicia a las 15:00 horas (hora de la CDMX) .

: Inicia a las . Transmisión del partido : Comienza alrededor de 16:45 horas .

: Comienza alrededor de . Kickoff (inicio del juego): Programado a las 17:30 horas (CDMX).

Además, el show del medio tiempo, parte fundamental de la experiencia del Super Bowl, está previsto para comenzar alrededor de las 19:00 horas (CDMX), con proyección de duración habitual de 12 a 15 minutos.

Con información de EFE