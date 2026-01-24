Kevin Johnson, exjugador de la NFL, es hallado sin vida: ¿Qué se sabe del caso?

Los investigadores consideran que Kevin Johnson vivía en el campamento para personas sin hogar donde fue hallado. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Unsplash)

Kevin Johnson, exjugador profesional de la NFL que formó parte de equipos como Las Vegas Raiders y Philadelphia Eagles, fue hallado sin vida en un campamento para personas sin hogar.

Luego de que se confirmó la identidad del exjugador, Las Vegas Raiders —equipo con el que jugó durante una temporada en la década de los 90— lamentó su fallecimiento mediante un comunicado difundido en redes sociales.

“La familia Raider lamenta la pérdida de Kevin Johnson, liniero defensivo que jugó para nuestro equipo plata y negro durante una temporada. Toda la Nación Raider está con la familia de Kevin en estos momentos”, escribieron.

¿Cuáles fueron las causas de muerte de Kevin Johnson, exjugador de Raiders?

El portal de noticias ABC7 informó que las autoridades de Los Ángeles recibieron a inicios de esta semana el reporte de una persona inconsciente en un campamento para personas sin hogar en la zona de Willowbrook.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, Kevin Johnson ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado muerto en el sitio y se iniciaron las indagatorias para esclarecer las causas de su fallecimiento.

De acuerdo con un reporte policial citado por el portal TMZ, el exfutbolista murió a causa de un traumatismo craneoencefálico contundente y heridas de arma blanca, por lo que su deceso fue clasificado como homicidio por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

Aunque el caso continúa bajo investigación, autoridades de Los Ángeles informaron a ABC7 que existe la posibilidad de que Kevin Johnson viviera en el campamento donde fue encontrado.

¿Quién fue Kevin Johnson, exjugador de la NFL?

Kevin Johnson, exliniero defensivo de los Raiders, tenía 55 años al momento de su muerte. Dedicó gran parte de su vida al futbol americano, disciplina en la que inició con equipos escolares en California, donde nació y creció.

Sus primeros pasos en el campo los dio con Los Angeles Harbor College y Texas Southern. Tras su etapa colegial, dio el salto a la National Football League (NFL) al ser reclutado en la cuarta ronda del Draft de 1993 por los New England Patriots.

Su carrera profesional no fue estable, ya que pasó por varios equipos, entre ellos Minnesota Vikings y Las Vegas Raiders. En 1995 firmó con los Eagles, franquicia con la que permaneció dos temporadas, antes de regresar a los Raiders en 1997.

Durante su paso por la NFL registró siete capturas, 33 tackleadas combinadas y una anotación defensiva tras una devolución de balón suelto. Terminó su carrera en la Arena Football League, donde fue campeón en 1998 con los Orlando Predators.

ABC7 reportó que, tras su retiro, Kevin Johnson enfrentó problemas de salud, ya que padecía encefalopatía traumática crónica, una enfermedad cerebral degenerativa asociada con lesiones repetidas en el cráneo provocadas por impactos fuertes.

Además, amigos cercanos al exjugador comentaron en entrevistas con el portal que, en sus últimos años, Kevin Johnson vivió en situación de calle.

Con información de EFE.