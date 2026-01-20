¿Qué equipo es el favorito para ganar el Super Bowl LX? Así están las casas de apuestas

Muchas casas de apuestas ya cuentan con pronósticos para el Super Bowl LX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, NFL).

A días de disputarse las Finales de Conferencia de la NFL, el camino rumbo al Super Bowl LX ya se refleja no solo en el emparrillado, sino también en las casas de apuestas, donde las cuotas anticipadas ya dejan ver las probabilidades de Broncos, Patriots, Rams y Seahawks.

Broncos, Patriots, Rams y Seahawks: El contexto hacia el Super Bowl LX

De acuerdo con el modelo de proyección desarrollado por Austin Mock para The Athletic, Denver Broncos es el equipo con menores probabilidades de levantar el trofeo Vince Lombardi, principalmente por la baja de Bo Nix, quien quedó fuera de la postemporada de la NFL 2026 tras sufrir una fractura de tobillo en la ronda divisional.

En la Conferencia Americana, New England Patriots —que venciaron a Texans— aparece como el equipo con mejores condiciones para avanzar al Super Bowl, respaldado por el desempeño de Drake Maye y una defensiva que ha sido determinante en playoffs.

En la Conferencia Nacional, Seattle Seahawks —que aplastaron a los 49ers— lidera las proyecciones gracias a su consistencia defensiva y su racha de ocho victorias consecutivas, mientras que Los Angeles Rams se mantiene como un contendiente cercano, aunque con menor margen de error.

Según The Athletic, estas son las probabilidades de cada equipo para ganar el Super Bowl 2026:

Seahawks: 36%

Patriots: 30%

Rams: 27%

Broncos: 7%

Denver Broncos se convierte en el equipo más desfavorecido en posibilidad de ganar el Super Bowl LX tras perder a su mariscal titular (Fotoarte: El Financiero / Créditos: NFL, AP).

Denver Broncos, el más desfavorecido

Pese a haber sido primer sembrado de la AFC, Denver Broncos es el equipo con menor respaldo en las apuestas. La ausencia de Bo Nix modificó de forma directa la percepción del mercado, que ahora ve a Denver como el escenario menos probable rumbo al título. Así figura en casas de apuestas:

Stake: 13.00

Bet México: 12.90

PlayDoIt: +1200

Codere: +1100

Winpot: +1200

Estos momios reflejan el alto riesgo que representa Denver en comparación con el resto de los finalistas.

New England Patriots, respaldo defensivo y un QB en ascenso

New England Patriots llega a la final de la AFC con uno de los contextos más sólidos del cierre de temporada. Su defensiva y la evolución de Drake Maye sostienen tanto las proyecciones como la confianza del mercado. Estos son los momios actuales:

Stake: 3.40

Bet México (decimal): 3.38

PlayDoIt: +240

Codere: +240

Winpot: +240

El mercado considera a Patriots un contendiente real, aunque por debajo de Seattle y Rams en el tablero general.

Los Angeles Rams, experiencia en partidos grandes

Los Angeles Rams conservan valor en apuestas gracias a la experiencia de Matthew Stafford y al historial reciente de Sean McVay en playoffs. Aunque no son el principal favorito, se mantienen muy cerca de Patriots en prácticamente todas las plataformas. Así es como figuran las apuestas:

Stake: 3.20

Bet México (decimal): 3.19

PlayDoIt: +220

Codere: +225

Winpot: +220

Las variaciones mínimas reflejan un escenario parejo, donde Rams es visto como una amenaza real si logra superar a Seattle en la Final de la NFC.

Seattle Seahawks, el favorito según proyecciones y apuestas

Tanto los modelos estadísticos como las casas de apuestas colocan a Seattle Seahawks como el principal favorito para ganar el Super Bowl LX. Su dominio defensivo y su momento competitivo se reflejan en cuotas más bajas que el resto.

Stake: 2.50

Bet México (decimal): 2.48

PlayDoIt: +148

Codere: +150

Winpot: +148

Seattle es el único equipo que aparece de forma consistente con el menor pago potencial, lo que confirma su condición de favorito previo a las Finales de Conferencia 2026 de la NFL.

Con información de AP y EFE.