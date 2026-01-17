Seahawks vs. 49ers EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver HOY el juego de Ronda Divisional de NFL?

Seahawks vs. 49ers es uno de los partidos de la ronda divisional de la NFL 2026.

La Ronda Divisional de la NFL entra en escena este sábado con un enfrentamiento que concentra atención nacional e internacional: Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers EN VIVO, un partido que se juega en el Lumen Field, escenario donde Seattle busca confirmar su condición de primer sembrado de la Conferencia Nacional (NFC).

Seattle llega a este compromiso tras descansar en la ronda de comodines, beneficio reservado para los líderes de conferencia. San Francisco, en contraste, viene de un partido de alta exigencia ante Philadelphia, definido hasta la última jugada. El contexto marca un cruce entre un equipo con semana completa de preparación y otro que acumula desgaste físico relevante.

El encuentro se disputa con el antecedente inmediato de dos enfrentamientos directos en la temporada regular, ambos definidos por márgenes cerrados. A esto se suma el historial reciente entre Brock Purdy y defensivas diseñadas por Mike Macdonald, actual entrenador en jefe de los Seahawks.

¿A qué hora ver Seahawks vs. 49ers EN VIVO? Horario del partido

Para los seguidores de la liga, este encuentro se inscribe en una rivalidad divisional que define rutas al Campeonato de la NFC.

El partido Seahawks vs. 49ers EN VIVO se juega HOY sábado como parte de la Ronda Divisional de la NFL, y solo uno de ellos estará cada vez más cerca del Super Bowl 2026.

Fecha : sábado 17 de enero de 2026.

: sábado 17 de enero de 2026. Horario en México (tiempo del centro): 19:15 horas

19:15 horas Sede: Lumen Field, Seattle.

Transmisión en vivo: ¿Dónde ver el partido de playoffs de la NFL hoy?

Seattle busca regresar a esa instancia por primera vez desde la temporada 2014, mientras que San Francisco 49ers intenta mantener la regularidad que lo llevó a múltiples finales de conferencia en la última década.

La transmisión en México será a través de canales de paga y plataformas de streaming. Estas son las opciones disponibles:

Televisión de paga: ESPN

Streaming: Star+ y NFL Game Pass.

Seattle Seahawks: contexto, estado físico y claves previas

Seattle termina la temporada regular con marca de 14-3, el mejor registro de la NFC, lo que le permite asegurar localía en esta fase. Los Seahawks figuran entre las defensivas más eficientes en puntos permitidos y control del juego terrestre.

La principal variable en el entorno de Seattle es el estado físico de Sam Darnold, quarterback titular, quien aparece en el reporte de lesionados con una molestia en el oblicuo. Su participación se mantiene en duda hasta horas previas al kickoff.

En caso de iniciar, Darnold enfrenta un reto específico: limitar pérdidas de balón. Durante la temporada regular lidera la liga en balones entregados, con 20. Seattle confía en su esquema defensivo para compensar cualquier escenario ofensivo.

San Francisco 49ers: lesiones, ajustes y lo que está en juego

San Francisco accede a esta ronda tras eliminar a Philadelphia con marcador de 23-19, en un partido que exige a la ofensiva hasta el último avance. El costo es elevado: George Kittle queda fuera el resto de la temporada por una rotura del tendón de Aquiles.

Las lesiones marcan la campaña de los 49ers de San Francisco. En defensa, el equipo perdió a Nick Bosa y Fred Warner, además de Dee Winters, Ji’Ayir Brown, Mykel Williams, Nick Martin, Jakob Robinson, Tatum Bethune y Tre Tomlinson. En ofensiva, además de Kittle, tampoco están Brandon Aiyuk, Ben Bartch, Jacob Cowing ni Trent Taylor.

Para este juego, Ricky Pearsall aparece como posible regreso, mientras que Fred Warner mantiene probabilidades limitadas de actividad.

Purdy vs. Macdonald: un duelo táctico documentado

Brock Purdy enfrenta por quinta ocasión en su carrera a una defensiva diseñada por Mike Macdonald. En esos enfrentamientos, Purdy registra seis pases de touchdown y ocho intercepciones, con índice de pasador de 79.7.

Seattle limitó a San Francisco a 20 puntos combinados en los dos juegos de la temporada regular, utilizando esquemas nickel y coberturas profundas para reducir jugadas explosivas. En la Semana 18, Purdy termina con 127 yardas por pase, uno de sus registros más bajos del año.

A pesar de ello, el quarterback muestra consistencia en postemporada y busca convertirse en el sexto jugador en la historia con cinco partidos consecutivos de playoffs con al menos 250 yardas y un pase de anotación.

Con información de AP y EFE.