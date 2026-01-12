Ronda Divisional de la NFL 2026: ¿Cómo queda y cuándo se juega?

Avanzan los playoffs de la NFL 2026 y te contamos todos los detalles (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

La Ronda Divisional de los playoffs NFL 2026 quedó casi definida tras la conclusión de la mayoría de los juegos de Ronda de Comodines.

La Conferencia Nacional (NFC) ya tiene sus dos cruces confirmados, mientras que en la Conferencia Americana (AFC) solo resta un partido por disputarse para completar el cuadro rumbo a las finales de conferencia.

¿Cuándo se juega la Ronda Divisional de la NFL?

La NFL informó que la Ronda Divisional se disputará el sábado 17 y domingo 18 de enero, con horarios y cadenas de transmisión aún por definirse:

Steelers y Texans definen el último pase

El duelo entre Pittsburgh Steelers y Houston Texans definirá el último clasificado a la Ronda Divisional. El ganador avanzará para enfrentar a los Patriots, mientras que el perdedor quedará eliminado.

Con ese resultado, el cuadro de la Ronda Divisional quedará completamente definido rumbo a las finales de conferencia, que son la antesala del próximo Super Bowl.

¿Qué ha pasado en la NFC de la NFL?

La Conferencia Nacional quedó completamente definida luego de la victoria de los San Francisco 49ers sobre los Philadelphia Eagles, campeones vigentes que dejaron de soñar con la defensa del título en el Super Bowl LX. El triunfo por 19-23 en Filadelfia confirmó los dos enfrentamientos divisionales.

San Francisco avanzó pese a la lesión de George Kittle, quien salió del partido con molestias en la pierna derecha y con preocupación por una posible ruptura del tendón de Aquiles.

Los 49ers se sostuvieron con una actuación determinante de Christian McCaffrey, quien sumó dos anotaciones, incluida la del último cuarto tras una jugada de engaño en la que Jauan Jennings lanzó el pase de touchdown.

Con ese resultado, los 49ers deberán visitar a los Seattle Seahawks, mejor sembrado de la NFC, en un duelo divisional entre rivales del Oeste.

En la otra llave, los Los Angeles Rams enfrentarán a los Chicago Bears. Rams avanzó tras vencer 31-34 a los Carolina Panthers, con tres pases de anotación de Matthew Stafford, en un encuentro definido en los minutos finales.

Chicago, campeón del Norte de la NFC, selló su pase con una de las remontadas más destacadas de la ronda al imponerse 31-27 a los Green Bay Packers, luego de estar abajo 3-21. Caleb Williams lanzó para 361 yardas y dos pases de anotación en el último cuarto, liderando su séptima remontada de la temporada en ese periodo y asegurando que el duelo divisional se juegue en Soldier Field.

¿Qué ha pasado en la AFC de la NFL? Hay un boleto pendiente

En la Conferencia Americana, tres equipos ya aseguraron su lugar en la ronda divisional, mientras que el último boleto se definirá en el duelo entre Pittsburgh Steelers y Houston Texans, correspondiente al cierre de la ronda de comodines.

Los New England Patriots avanzaron tras vencer 16-3 a los Los Angeles Chargers, en un partido dominado por su defensiva, que limitó a Justin Herbert a 159 yardas aéreas y lo capturó en seis ocasiones.

El pateador Andy Borregales conectó tres goles de campo, mientras que Drake Maye lanzó para 268 yardas y un pase de anotación a Hunter Henry, quien sentenció el encuentro.

Con ese triunfo, New England, segundo sembrado de la AFC, esperará en casa al ganador del Steelers-Texans.

Buffalo Bills sellaron su clasificación tras imponerse 24-27 a los Jacksonville Jaguars, en un partido definido en el último minuto con una carrera de anotación del mariscal Josh Allen, quien acumuló tres touchdowns totales entre pase y carrera. La defensiva de Buffalo cerró el juego con una intercepción en la última serie ofensiva de Jacksonville.

Ese resultado confirmó que Buffalo visitará a los Denver Broncos en la ronda divisional.

Con información de EFE.