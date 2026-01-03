San Francisco 49ers y Seattle Seahawks HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el juego por la NFC Oeste?

Uno de los juegos destacados de la semana 18 de la NFL es el de los 49ers vs. Seahawks, que define al campeón de la NFC. (Foto: IAgemini/Seahawks/49ers/NFL)

Se acerca el Super Bowl LX (2026): La semana 18 de la NFL tiene el enfrentamiento entre los San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks.

El juego es más que una simple victoria, pues el ganador se lleva el primer puesto en los playoffs gracias a que pasan al primer lugar de la Conferencia Nacional de Futbol (NFC).

Los Seahawks, con una marca de 13 victorias y 3 derrotas, se enfrentan por ese lugar de privilegio contra los 49ers, con una marca de 12 ‘wins’ y 4 perdidos.

El quarterback de los 49ers de San Francisco Brock Purdy lidera al equipo contra los Seahawks. (AP Foto/Eakin Howard) (Eakin Howard/AP)

¿A qué hora es el juego de los 49ers vs. Seahawks HOY?

La última semana de la NFL tiene un juego decisivo, pues el de los 49ers vs. Seahawks marca la cuarta vez desde que comenzó el actual formato y la última, desde que en 1975 dos equipos se juegan el primer puesto de conferencia en las instancias finales de la campaña regular.

La patada inicial del enfrentamiento está programada para este 3 de enero a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México y tiene como sede el Levi’s Stadium, en Santa Clara.

¿Dónde ver el San Francisco 49ers vs. Seahawks EN VIVO?

Los dos mejores equipos de la NFC Oeste se enfrentarán el sábado en un inusual juego de temporada regular por el primer puesto de la NFC general.

Además de la confianza de ganar, el equipo victorioso obtiene el primer puesto en los playoffs con una semana de descanso y la ventaja de ser local antes del Super Bowl 2026.

La transmisión del partido es únicamente a través de la TV de paga y plataforma de streaming, estas son todas las opciones:

DAZN (NFL Game Pass)

(NFL Game Pass) Disney+ Premium (requiere de un pago adicional a la suscripción mensual)

(requiere de un pago adicional a la suscripción mensual) Canal ESPN (TV de paga)

Zach Charbonnet, el corredor de los Seahawks de Seattle, es una de las piezas clave en el juego contra San Francisco. (AP Photo/Jacob Kupferman) (Jacob Kupferman/AP)

¿Cómo llegan 49ers de San Francisco y Seattle Seahawks a su partido?

A pesar de la presencia de Christian McCaffrey, corredor estrella de los 49ers, el juego terrestre de San Francisco tuvo dificultades desde el arranque de la temporada 2025-2026 de la NFL, pero de cara al Super Bowl 2026 tuvieron un cambio positivo.

Después de ocupar el último lugar en yardas con el balón, en las primeras diez semanas con 3,51, los 49ers mejoraron en la recta final y ahora promedia 4,69 yardas por acarreo en los últimos tres juegos y ocupa el tercer lugar con 161 yardas por partido en ese período.

“Creo que es solo un esfuerzo colectivo de los muchachos que se apegan al plan, continúan mejorando. No hay una sola respuesta, son 11 jugadores comprometidos con ello”; admitió McCaffrey.

Los Seahawks han experimentado un cambio reciente similar después de una victoria en tiempo extra 38-37 contra los Rams, donde corrieron 171 yardas, Seattle acumuló 163 yardas por tierra en su victoria sobre Carolina, liderados por las 110 yardas más altas de la temporada de Zach Charbonnet.

Pero en ningún caso es tarea fácil, pues la defensiva de los 49ers permite únicamente 103 yardas por juego en promedio.

¿Cuáles son los juegos de la semana 18 de la NFL?

Los partidos de la NFL programados para la última semana de la temporada regular son los siguientes (todos en horario del tiempo del centro de México):