Partidos de Navidad 2025 de la NFL: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos y el show de medio tiempo?

Los Partidos de Navidad 2025 en la NFL prometen grandes emociones (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, NFL).

Este jueves, la NFL se roba la atención con sus Partidos de Navidad 2025 para darle arranque a su Semana 17, evento que contará con un medio tiempo musical en el camino al Super Bowl LX.

Con los Chiefs eliminados y la Semana 16 de la NFL resuelta, te contamos dónde ver los partidos, a qué hora empiezan y cuál incluye cómo ver el show de medio tiempo, uno de los grandes atractivos del día.

Regresan los Partidos de Navidad de la NFL (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

¿Dónde y a qué hora ver los partidos de Navidad de la NFL en México?

La jornada del jueves 25 de diciembre está compuesta por tres partidos, divididos en dos bloques. Dos forman parte del NFL Christmas Gameday 2025, transmitido por Netflix, mientras que el tercero corresponde al Thursday Night Football, fuera del paquete navideño.

NFL Christmas Gameday 2025 (Netflix)

El NFL Christmas Gameday 2025 incluye dos enfrentamientos de la NFC, disponibles en la plataforma Netflix en México sin costo adicional para todos los planes de suscripción.

La jornada navideña arranca al mediodía con uno de los cruces más reconocibles de la NFC Este.

Partido: Dallas Cowboys vs. Washington Commanders

Dallas Cowboys vs. Washington Commanders Hora: 12:00 PM (CDMX)

12:00 PM (CDMX) Sede: Northwest Stadium, Landover, Maryland

Northwest Stadium, Landover, Maryland Transmisión: Netflix, NFL Game Pass

Más tarde, el segundo partido del bloque suma atractivo adicional al incluir el show de medio tiempo del NFL Christmas Gameday.

Partido: Detroit Lions vs. Minnesota Vikings

Detroit Lions vs. Minnesota Vikings Hora: 3:30 PM (CDMX)

3:30 PM (CDMX) Sede: U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota

U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota Transmisión: Netflixm NFL Game Pass

Incluye: show de medio tiempo oficial del NFL Christmas Gameday

Netflix confirmó que los eventos en vivo pueden verse en Smart TV, computadoras, celulares, tablets y consolas, siempre que el dispositivo tenga la versión más reciente de la aplicación.

Thursday Night Football de Navidad 2025

El cierre del día corre por una vía distinta, ya que no forma parte del paquete navideño de Netflix y mantiene el formato tradicional de Thursday Night Football.

Partido: Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos

Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos Hora: 7:15 PM (CDMX)

7:15 PM (CDMX) Formato: Thursday Night Football

Transmisión: Fox Sports México, NFL Game Pass

¿Cómo llegan los equipos a los juegos del jueves 25 de diciembre?

En lo deportivo, la Navidad de la NFL mezcla partidos de trámite con duelos que todavía pesan en la pelea por la postemporada. La Semana 17 es decisiva para definir posiciones, descansos y escenarios rumbo a los playoffs.

El Cowboys vs. Commanders llega con poco en juego en términos de clasificación, ya que ambos equipos están fuera de la contienda. Aun así, el atractivo se mantiene por el peso mediático de Dallas y por tratarse del partido que abre la jornada navideña.

El Lions vs. Vikings ofrece una historia distinta. Detroit todavía conserva aspiraciones matemáticas de playoffs y llega obligado a ganar para mantenerse con vida, mientras que Minnesota, ya eliminado, utiliza el cierre de temporada para evaluar talento joven y rotaciones.

El partido con mayor impacto competitivo es el Chiefs vs. Broncos. Denver llega como líder de la AFC y busca sostener la cima en una semana clave, mientras que Kansas City afronta el duelo sin su quarterback titular, Patrick Mahomes, ni su suplente, ambos fuera por lesión, lo que cambia por completo el pronóstico.

El espectáculo musical del NFL Christmas Gameday: medio tiempo y apertura

El futbol americano no es el único protagonista del NFL Christmas Gameday 2025. Netflix apuesta fuerte por el espectáculo y abrirá la transmisión con una presentación especial de Kelly Clarkson, quien interpretará su tema navideño Underneath the Tree.

El momento central llega durante el medio tiempo del Lions vs. Vikings, con el show titulado Snoop’s Holiday Halftime Party, encabezado por Snoop Dogg desde el U.S. Bank Stadium.

Artista principal: Snoop Dogg

Snoop Dogg Invitados confirmados: Lainey Wilson, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami

Lainey Wilson, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami Evento: medio tiempo oficial del NFL Christmas Gameday

medio tiempo oficial del Sede: U.S. Bank Stadium, Minneapolis

La producción busca replicar el impacto del espectáculo navideño de 2024, que dejó cifras récord de audiencia global y consolidó la Navidad como una nueva fecha fuerte en el calendario mediático de la NFL.