Partidos de Navidad NFL 2025: Horarios, dónde ver en México, artistas en el show de medio tiempo y más

Regresan los Partidos de Navidad de la NFL (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

La NFL 2025 regresa este 25 de diciembre con sus ya tradicionales Partidos de Navidad que darán arranque a la Semana 17, penúltima previa a que conozcamos el cuadro completo para los playoffs.

La NFL ha programado partidos en Navidad de forma intermitente desde sus primeras décadas y, en los años recientes, se ha convertido en una consideración infaltable en su calendario.

Prepara tu chocolate caliente, manta y gorrito navideño, pues a continuación te damos todos los detalles que debes saber sobre los Partidos de Navidad 2025 en la NFL.

¿Qué partidos de la NFL 2025 se juegan en Navidad, a qué hora y dónde verlos en México?

De acuerdo con el calendario de la NFL, el jueves 25 de diciembre se disputarán tres partidos correspondientes a la Semana 16 de la temporada regular. La jornada navideña con horarios para México queda definida así:

Dallas Cowboys vs Washington Commanders – 12:00 PM (CDMX) | Encuentro incluido en el bloque NFL Christmas Gameday, con transmisión en vivo a través de Netflix, disponible en todos los planes sin costo adicional.

– 12:00 PM (CDMX) | Encuentro incluido en el bloque NFL Christmas Gameday, con transmisión en vivo a través de Netflix, disponible en todos los planes sin costo adicional. Detroit Lions vs Minnesota Vikings – 3:30 PM (CDMX) | Segundo partido del NFL Christmas Gameday, también con transmisión en vivo por Netflix.

– 3:30 PM (CDMX) | Segundo partido del NFL Christmas Gameday, también con transmisión en vivo por Netflix. Kansas City Chiefs vs Denver Broncos – 7:15 PM (CDMX) | Partido que cierra la actividad navideña bajo el formato de Thursday Night Football, transmisión por NFL Game Pass y por confirmar en otros medios.

Talento confirmado en español para la transmisión de la NFL 2025 en Navidad: ¿Quién narra para México?

La jornada navideña de la NFL contará con equipo de narración y comentario en español para México a lo largo de los dos partidos confirmados mediante la plataforma. El talento confirmado para la transmisión es:

Miguel Gurwitz , narrador

, narrador Enrique Garay , narrador

, narrador Rolando Cantú , comentarista

, comentarista Raúl Allegre, comentarista

No se especificó, sin embargo, qué partidos narrará cada dupla ni si habrá rotación entre encuentros durante la jornada.

El show de medio tiempo del NFL Christmas Gameday

Uno de los momentos centrales del día será el espectáculo musical Snoop’s Holiday Halftime Party, que se realizará durante el partido entre Detroit Lions y Minnesota Vikings, desde el U.S. Bank Stadium.

El protagonista del show será Snoop Dogg, quien ha tenido participación previa en eventos oficiales de la NFL incluido el medio tiempo del Super Bowl LVI y la conducción de la ceremonia NFL Honors. La duración exacta del espectáculo no fue detallada.

Artistas invitados al medio tiempo de Navidad de la NFL

Además de Snoop Dogg, el show de medio tiempo contará con artistas invitados ya confirmados:

Lainey Wilson , cantante country ganadora del Grammy

, cantante country ganadora del Grammy EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, integrantes del grupo HUNTR/X, vinculado a la película KPop Demon Hunters

También se anticipan invitados sorpresa, que se darán a conocer durante la transmisión en vivo.

Además, previo al inicio de los partidos, Kelly Clarkson participará en la apertura del NFL Christmas Gameday con una interpretación especial de su tema Underneath the Tree.