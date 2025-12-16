Snoop Dogg en el show de medio tiempo navideño de la NFL 2025: Fecha, horario y todos los detalles

Snoop Dogg se presenta en el medio tiempo de uno de los partidos navideños de la NFL 2025. (Foto: EFE/NFL/IAGemini)

Jingle bell, jingle bell, jingle... touchdown: Snoop Dogg se prepara para participar en el show medio tiempo de la NFL, pero no en el del Super Bowl 2026, en cambio, es en uno de los partidos navideños.

El rapero confirmó su participación en uno de los juegos de la semana 17 de la NFL a tan solo una jornada de que se definan los playoffs de la temporada.

El intérprete de ‘The next episode’ ya dio una presentación en enfrentamientos de futbol americano y lo hizo en el medio tiempo del Super Bowl en el 2022, junto a Dr. Dre y Eminen.

Snoop Dogg confirmó su participación en el medio tiempo de uno de los partidos navideños de la NFL. (Foto: EFE)

¿Dónde y a qué hora ver el show de medio tiempo de Snoop Dogg?

El show de Snoop Dogg está programado para el 25 de diciembre de 2025, es decir, en plena Navidad.

La presentación del rapero estadounidense es en la pausa tras el segundo cuarto del enfrentamiento entre los Minnesota Vikings vs. Detroit Lions desde el U.S. Bank Stadium en Minneapolis.

El partido comienza a las 3:30 p.m. del tiempo del centro de México, pero el horario del arranque del concierto de Snoop Dogg depende de las jugadas, los tiempos fuera y el desarrollo del enfrentamiento.

El juego navideño de la NFL se transmite en México completamente en vivo desde la plataforma de streaming Netflix, la cual requiere de una suscripción con costo.

¿Cuáles son los juegos navideños de la NFL 2025?

El partido entre los Minnesota Vikings y los Detroit Lions es tan solo uno de los tres choques que se pueden disfrutar el 25 de diciembre de 2025.

El resto de los partidos navideños de la NFL son los siguientes:

Washington Commanders vs. Dallas Cowboys: Jueves 25 de diciembre a las 12:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos: Jueves 25 de diciembre a las 7:15 p.m. del tiempo del centro de México.

El juego de Dallas vs. Commanders también tiene transmisión por la plataforma Netflix, sin embargo, el de los Chiefs vs. Broncos va por DAZN a través del NFL Pass.

Partidos de la semana 16 de la NFL

Una semana antes de que ocurra el concierto de medio tiempo de Snoop Dogg, hay partidos de la NFL programados para continuar con la definición de los playoffs camino al Super Bowl 2026.

Estos son los detalles de los enfrentamientos programados para la semana 16 que va desde el jueves 18 de diciembre hasta el lunes 22 de diciembre.

Seahaks vs. Rams : Jueves 18 de diciembre a las 7:15 p.m.

: Jueves 18 de diciembre a las 7:15 p.m. Commanders vs. Philadelphia Eagles: Sábado 20 de diciembre a las 4:00 p.m.

vs. Philadelphia Eagles: Sábado 20 de diciembre a las 4:00 p.m. Bears vs. Packers : Sábado 20 de diciembre a las 7:20 p.m.

: Sábado 20 de diciembre a las 7:20 p.m. Cowboys vs. Chargers : Domingo 21 de diciembre a las 12:00 p.m.

: Domingo 21 de diciembre a las 12:00 p.m. Giants vs. Vikings : Domingo 21 de diciembre a las 12:00 p.m.

: Domingo 21 de diciembre a las 12:00 p.m. Dolphins vs. Bengals : Domingo 21 de diciembre a las 12:00 p.m.

: Domingo 21 de diciembre a las 12:00 p.m. Panthers vs. Buccaneers : Domingo 21 de diciembre a las 12:00 p.m.

: Domingo 21 de diciembre a las 12:00 p.m. Saints vs. Jets : Domingo 21 de diciembre a las 12:00 p.m.

: Domingo 21 de diciembre a las 12:00 p.m. Browns vs. Bills : Domingo 21 de diciembre a las 12:00 p.m.

: Domingo 21 de diciembre a las 12:00 p.m. Titans vs. Chiefs : Domingo 21 de diciembre a las 12:00 p.m.

: Domingo 21 de diciembre a las 12:00 p.m. Broncos vs. Jaguars : Domingo 21 de diciembre a las 3:05 p.m.

: Domingo 21 de diciembre a las 3:05 p.m. Cardinals vs. Falcons : Domingo 21 de diciembre a las 3:05 p.m.

: Domingo 21 de diciembre a las 3:05 p.m. Texans vs, Raiders : Domingo 21 de diciembre a las 3:25 p.m.

: Domingo 21 de diciembre a las 3:25 p.m. Lions vs. Steelers : Domingo 21 de diciembre a las 3:25 p.m.

: Domingo 21 de diciembre a las 3:25 p.m. Ravens vs. Patriots : Domingo 21 de diciembre a las 7:20 p.m.

: Domingo 21 de diciembre a las 7:20 p.m. Colts vs. 49ers: Lunes 22 de diciembre a las 7:15 p.m.

Todos los horarios se encuentran en el tiempo del centro de México.