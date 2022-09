Snoop Dogg corea y baila canción de Vicente Fernández de quien el rapero es gran fan

Snoop Dogg se ha caracterizado por demostrar su gusto por el regional mexicano. En más de una ocasión el rapero de 50 años ha subido al escenario con Banda MS; su tema colaborativo ‘Qué Maldición’ despertó la admiración y sorpresa entre los seguidores del cantante estadounidense y la agrupación mexicana.

Recientemente Snoop Dogg volvió a ser tendencia gracias a un video en el que se le observa disfrutando y bailando una canción interpretada por Vicente Fernández.

Snoop Dogg y Vicente Fernández: Así bailó el rapero en un evento

Un video captado por un fan durante un evento muestra al rapero bailar al ritmo de la canción ‘El Rey’, tema escrito por José Alfredo Jiménez.

“Llorar, llorar y llorar.. Dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar”, corearon tanto el cantante como el público.

El rapero no escatimó en los pasos de baile y la soltura del cuerpo mientras sonaba la voz del ‘Charro de Huentitán’, de quien Snoop Dogg ya es gran fan.

Cabe destacar que esta pieza forma parte del DJ set que Snoop suele presentar en sus eventos. Hace algunos meses, en febrero de este año, el también productor musical incluyó la canción en el show de Crypto.com, que se llevó a cabo en la Arena de Los Ángeles.

Colaboraciones de Snoop Dogg con músicos mexicanos

Además de Banda MS el intérprete de ‘My Medicine’ lanzó un tema inédito con varios artistas mexicanos. La canción es una mezcla diversos géneros, entre los que destacan el corrido y el rap.

‘Grandes’ Ligas’ se tituló el trabajo conjunto de Snoop Dogg, Lupillo Rivera, Alémán y Santa Fe Klan.

En una conferencia de prensa en mayo de 2021 Rivera comentó que le llamó mucho la atención el proyecto y destacó que en un inicio le costó trabajo imaginar cómo se concretaría la canción.

“Cuando me presentaron la idea por primera vez yo pensé que George Prajin (presidente de Z Records) tenía un problema, no me imaginé la canción de esta manera, pero de verdad quedó muy interesante”, recordó Lupillo.

Por su parte, Santa Fe Klan detalló que él se sentía abierto a las posibilidades de mezcla de géneros.

“Mucha gente del rap no quiere cruzar las líneas del género, yo respeto mucho el rap y todos los géneros, no tengo problema en mezclarlos”, mencionó el también rapero.