Santa Fe Klan: Detienen otra vez al rapero pero ahora en Manzanillo; esta fue la razón

El rapero de 22 años Santa Fe Klan de nueva cuenta tiene problemas con las autoridades ya que fue detenido en Manzanillo, Colima, luego de que medios locales reportaran que supuestamente disparó al aire mientras se encontraba en estado de ebriedad a la salida del bar Casa Luna.

La policía que llegó al lugar habría argumentado que no tenía permiso para portar un arma de fuego ante el incidente, del cual no se reportan daños o heridos. Su novia, Maya Nazor, con quien vacacionaba acompañados por un grupo de amigos, hizo una transmisión en vivo en la madrugada en donde denunció abusos.

“Me lastimó. Necesitamos ayuda, en Manzanillo”, dice en la publicación, que ya no está en su cuenta. “Necesitamos ayuda de los que quieren abusar de su poder. Nada más eso les voy a decir y quienes grabaron, ayúdenme”, agregó la influencer en un video de pocos segundos. Los reportes aseguran que, además de Santa Fe Flan, un escolta también estuvo implicado.

Maya Nazor pide ayuda tras detención de Santa Fe Klan pic.twitter.com/o60gkzJWqO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 9, 2022

El otro motivo por el que detuvieron a Santa Fe Klan

Este no es el primer enfrentamiento de Ángel Quezada, su nombre real, con las autoridades este mes ya que hace unos días quien aparecerá con una canción en la próxima película de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever, se encontraba caminando por la calle grabando un video promocional de su próximo concierto en la Arena Ciudad de México cuando apareció una patrulla que prendió su sirena.

“Andamos aquí por el barrio fumando un gallo”, comenta el músico mientras prende un cigarro. Después de que se echara a correr, los policías lo alcanzaron. Le piden revisar su mochila, él se niega:“No jefe, no me puede revisar”.

Después de un forcejeo, la cámara se cae y se observa al cantante en el piso mientras su acompañante le dice al oficial: “¡Suéltalo, suéltalo!”.