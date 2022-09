Policía detiene a Santa Fe Klan mientras grababa video: ‘No jefe, no me puede revisar’

“Traficando rimas”, comenta en una historia de Instagram el rapero Ángel Quezada, conocido como Santa Fe Klan, quien anoche caminaba por la calle mientras promocionaba su próximo concierto; de pronto la situación se volvió tensa cuando apareció una patrulla y lo detuvo. El incidente quedó grabado en un video de su red social.

En los últimos meses, la popularidad del músico de 22 años ha crecido al grado de convertirse en uno de los referentes del género rap y hip hop en la actualidad, incluso uno de sus temas aparece en la nueva cinta de Marvel Black Panther: Wakanda Forever y tiene presentaciones en todo el país, una de ellas es la que estaba promocionando durante la noche de este domingo.

“Andamos aquí por el barrio fumando un gallo”, comenta el músico al inicio de su transmisión en Instagram, mientras prende un cigarro, “ahí para que le caigan el 12 de noviembre, vamos a tocar en la Arena CDMX, compren sus boletos”.

Ángel Quezada seguía caminando y una patrulla apareció detrás de él y sonó su sirena; el músico volteó y comenzó a correr, pero los policías lo alcanzaron.

Santa Fe Klan fue alcanzado por una patrulla mientras caminaba en la calle. (Foto: Instagram / @santa_fe_klan_473).

“Todo bien jefe, nada más traigo un gallo”, dijo Ángel Quezada; “a ver ven, qué traes”, contestó el policía.

“Estamos grabando un video... Es Santa Fe, nada más estamos haciendo un video”, se escucha decir a alguien que acompañaba al cantante”; “No jefe, no me puede revisar”, agrega el músico.

“¡Abre la mochila! Abre la mariconera”, insiste un oficial, mientras Santa Fe se niega, hay un forcejeo, la cámara se cae y se observa al músico en el piso; su acompañante dice: “¡Suéltalo, suéltalo!”.

En la historia de Instagram se observa que el celular se cayó al piso. (Foto: Instagram / @santa_fe_klan_473).

“Párate, cabrón, abre la mochila, cabrón, te estoy diciendo”, dice el policía; “Nada más estoy grabando un video, todo bien jefe”, comenta el rapero en la transmisión, el teléfono estaba en el piso.

El video concluye abruptamente y se escucha decir a Santa Fe: “todo bien, deme el cel, jefe”.

Al momento no se ha aclarado lo que sucedió después, Santa Fe Klan no se ha pronunciado al respecto desde los sucesos de la noche de este domingo.