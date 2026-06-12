Gobernador de Durango niega presuntos vínculos con el narco: ‘No hay investigación de la FGR’

A través de un video, el gobernador de Durango rechazó estar sujeto a una investigación por narcotráfico.

Durango, Dgo.- El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, fue señalado en días recientes por medios nacionales sobre investigaciones en Estados Unidos relacionadas con el narcotráfico, a lo que él aseguró que no existe ninguna notificación oficial que lo vincule con algún procedimiento.

El gobernador compartió un video deslindándose de los señalamientos sobre supuestos expedientes abiertos contra gobernadores mexicanos, donde incluso se menciona un presunto congelamiento de cuentas bancarias.

Ante ello, Villegas difundió un mensaje en video para ejercer su derecho de réplica y negar que tenga conocimiento de alguna investigación formal en su contra.

“No tengo ningún documento donde la Fiscalía General de la República me haya dicho: oiga, tiene una investigación por esto o por lo otro”, afirmó.

El gobernador sostuvo que tampoco ha recibido información de alguna autoridad estadounidense que respalde las versiones difundidas en medios nacionales.

Gobernador de Durango afirma tener un estado seguro

Como parte de su defensa, el mandatario recurrió a los indicadores de seguridad de la entidad para cuestionar los señalamientos que buscan relacionar a Durango con grupos del crimen organizado.

“¿Cómo un estado con estos niveles de seguridad tendría que estar involucrado con el narco? No lo entiendo”, expresó.

Villegas aseguró que durante su administración, Durango se ha mantenido entre los cinco mejores en seguridad; en el estado no se han registrado secuestros ni casos de trata de personas.

El mandatario destacó además que dichos resultados se han obtenido pese a que Durango comparte frontera con entidades como Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit y Jalisco, estados que históricamente han enfrentado problemas de violencia ligados a la operación de grupos criminales.

Respecto a los operativos de fuerzas especiales que han llegado al Estado de Durango, excusó que llegaron justamente porque no quieren que haya problema de seguridad en un estado tranquilo.

Esteban Villegas defiende resultados de seguridad en Durango

“Ahí tienen todo el país: Chihuahua, Morelos, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Guerrero, para que se entretengan con la problemática que traen; en Durango no hay problema”, declaró.

Los resultados en seguridad son producto de la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones federales, y destacó que Durango se mantiene entre las entidades con menor incidencia de homicidios dolosos del país.

Finalmente, hizo una invitación a los medios y comunicadores para que visiten la entidad y constaten personalmente las condiciones de seguridad que presume su administración.

“Los invito a Durango para que vean que aquí sí pueden caminar a la hora que quieran y no va a pasar absolutamente nada”, señaló.