Trump prefiere evitar escalada con Irán y ayuda al peso: ¿Cuánto se aprecia HOY?

Así está la cotización del peso mexicano ante el dólar en Bloomberg y bancos.

El peso mexicano se aprecia levemente ante el dólar este martes 28 de julio, mientras el mercado asimila los comentarios del presidente Donald Trump, sobre evitar otra escalada en la guerra con Irán.

“Creo que tenemos una posición muy sólida en este momento”, dijo Trump en una entrevista con Fox News este martes 28 de julio. Reiteró sus amenazas de bombardear los principales puertos de Irán si no se llega a un acuerdo, pero añadió: “Si puedo evitarlo, preferiría hacerlo”.

Sus comentarios se produjeron cuatro días después de que Estados Unidos pusiera fin a casi dos semanas de ataques contra Irán tras el fracaso de las negociaciones de paz sobre el Estrecho de Ormuz, lo que provocó que la República Islámica, a su vez, suspendiera los ataques de represalia contra los estados del Golfo.

Así está el tipo de cambio este martes 28 de julio

El peso se aprecia 0.17 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.42 unidades, 2 centavos menos con respecto al cierre del lunes 27 de julio.

Analistas de Banco Base consideraron que la apreciación del peso se debe a una menor aversión al riesgo en el mercado financiero, ante señales de una pausa en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que no se ha dado a conocer que el alto el fuego corresponda a alguna tregua para reiniciar las negociaciones de un acuerdo de paz, por lo que persiste el riesgo volatilidad en el mercado financiero.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.86 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.89 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.61 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.27 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas ante el dólar están el rublo ruso con 0.76 por ciento; la rupia indonesia con 0.34 por ciento; el dólar taiwanés con 0.33 por ciento; el forínt húngaro con 0.31 por ciento, y el peso colombiano con 0.23 por ciento.