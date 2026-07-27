¿Vienen nuevos aranceles de EU a México? Ebrard adelanta posibles tarifas por sobrecapacidad de producción

“Cada semana es una batalla”, así calificó Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, a las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos, y reconoció que se esperan nuevos aranceles por sobrecapacidad de producción en agosto.

Dichos aranceles serían resultado de una resolución comercial que se espera en Estados Unidos, basada en la sección 301 sobre capacidad productiva excedente en México.

La investigación se suma a otra relacionada con trabajo forzoso, en la que el Gobierno de Donald Trump no analiza si en México existe esta práctica, sino la posible compra de bienes procedentes de países donde sí existe la explotación laboral.

Aquella resolución relacionada con el trabajo forzoso mantuvo un arancel del 10 por ciento para México sobre mercancías que quedan fuera del T-MEC, lo que le dio al país un puesto ‘privilegiado’ en una lista de 60 países afectados.

Revisión del T-MEC: México busca reducir aranceles y aprovechar ventajas con EU

México buscará reducir los aranceles estadounidenses a los automóviles, el acero y el aluminio, mientras espera conocer en agosto una nueva resolución comercial de Washington, previo a su próxima ronda de negociaciones bilaterales sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en septiembre.

Marcelo Ebrard insistió a medios este lunes que México mantiene una “posición preferencial” frente a otros países, porque el 85 por ciento de sus exportaciones entra a Estados Unidos sin pagar aranceles al cumplir las reglas de origen del acuerdo comercial.

Explicó que el Gobierno pretende conservar esa ventaja, aunque insistirá en mejorar las condiciones para la industria automotriz y retirar las medidas de la sección 232 sobre acero y aluminio.

Estados Unidos, añadió, pretende modificar las reglas de origen y comenzar a discutir asuntos de “seguridad económica”, un concepto que apenas estaba contemplado en el tratado anterior y cuyos alcances todavía deben definirse.

El funcionario señaló que una revisión detallada de las reglas de origen podría extenderse hasta 2027, debido a la amplitud y complejidad de los cambios planteados por Washington.

Aunque resaltó que la tasa de aranceles en México no ha cambiado, sí mencionó que el Gobierno debe conocer las condiciones impuestas a competidores antes de otra ronda de negociaciones del T-MEC.

También rechazó una eventual estacionalidad para las exportaciones agrícolas, al considerar que esa medida contravendría el sistema de comercio agropecuario entre ambos países.

Ebrard sostuvo que el crecimiento exportador demuestra la ventaja mexicana y anticipó que las exportaciones aumentaron algo más del 24 por ciento, mientras las importaciones avanzaron a menor ritmo, lo que dejó un superávit comercial superior a 9 mil 800 millones de dólares, el mayor registrado por México desde 1991.

Sobre el arancel al tequila, reiteró que el Gobierno ayudará a desmontar tarifas y restricciones en otros mercados, porque Estados Unidos concentra actualmente el 83 por ciento de sus exportaciones.