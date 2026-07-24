Los nuevos aranceles… y por ahora México la libra

El círculo se cerró ayer, casi con precisión de relojería.

Este viernes 24 de julio expira el arancel global de 10% que Washington impuso en febrero al amparo de la Sección 122, el parche legal con el que sustituyó los aranceles “recíprocos” que la Suprema Corte tumbó en el caso Learning Resources contra Trump.

Aquel fallo obligó además a devolver lo cobrado: de los 166 mil millones de dólares recaudados bajo la Ley de Emergencia Económica (IEEPA), la aduana estadounidense ya ha reembolsado más de 86 mil millones. Y apenas unas horas antes del vencimiento del parche, la USTR anunció el relevo definitivo.

Por instrucción del presidente Trump, el representante comercial, Jamieson Greer, desde México, formalizó ayer la acción final de la Sección 301 por “trabajo forzoso”: aranceles de 10% o 12.5% a los 60 principales socios comerciales de EU, que concentran 99.4% de sus importaciones.

El tramo de 10% es para quienes ya prohíben importar bienes hechos con trabajo forzoso, se comprometieron a hacerlo o tienen regímenes parciales; el de 12.5%, para el resto.

La acción excluye a los bienes ya gravados por la Sección 232 (autos, acero, aluminio), así como combustibles, alimentos, fertilizantes y materias primas cuya escasez dañaría a la economía estadounidense. A diferencia de la Sección 122, que topaba la tarifa en 15% y duraba 150 días, la 301 no tiene tope ni fecha de caducidad.

La recaudación, presume el Tesoro, quedará “virtualmente sin cambios”. Traducción: mismos aranceles, base legal más sólida. Aunque no libre de litigio: 22 fiscales estatales demócratas ya anticiparon impugnaciones, al considerar que el trabajo forzoso es un pretexto para imponer aranceles predeterminados.

México quedó formalmente dentro de los 60, en el tramo del 10%, junto con Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros. Suena mal, pero la letra fina confirma lo que las autoridades habían anticipado desde junio: el arancel solo aplica a las mercancías que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC.

Es decir, cerca de 85% del volumen exportado —el que sí cumple— sigue entrando sin arancel, y los bienes bajo la 232 tampoco son tocados. Vale precisar: la investigación nunca acusó a México de producir con trabajo forzoso, sino de no impedir con suficiente eficacia la importación de bienes fabricados así en terceros países. El expediente cita, por ejemplo, videocámaras chinas que se venden en plataformas mexicanas.

Marcelo Ebrard lo resumió así: el 10% es el mismo trato que ya se tenía. En la práctica, México conserva la tasa efectiva más baja entre los grandes proveedores de EU, en torno a 3.6%. La exención prometida se cumplió, aunque no como exclusión de la lista, sino como blindaje vía tratado.

El anuncio coincidió con la visita de Greer a México para la tercera ronda de la revisión del T-MEC. Ayer se reunió hora y media con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, acompañado del embajador Ronald Johnson; del lado mexicano estuvieron Ebrard, Roberto Velasco, Luis Rosendo Gutiérrez y Altagracia Gómez.

“Avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales”, escribió la presidenta. En la mesa: acero y aluminio, reglas de origen automotrices, seguridad económica, agricultura, temas laborales y pagos electrónicos. Washington busca acuerdos interinos con México y Canadá antes de que termine 2026, dejando los temas más espinosos para 2027.

Los mercados apenas se inmutaron. El peso cerró ayer en 17.52 por dólar, una depreciación de 0.7% atribuible más al mal día de Wall Street y al petróleo que al anuncio arancelario. La lectura es correcta: para México, el statu quo se preservó.

Pero conviene no confundir alivio con certidumbre. Primero, la exención depende de cumplir reglas de origen, justo el capítulo que EU quiere endurecer en la revisión del tratado. Segundo, sigue pendiente la otra investigación 301, la de “exceso de capacidad”, que incluye a México en sectores como acero, autos y semiconductores, y que podría apilarse sobre lo anunciado. Y tercero, el paraguas del T-MEC ya no es fijo: se revisa cada año.

México volvió a librar el golpe. Es un logro del trabajo hecho por autoridades y empresarios.

La tarea ahora es que el blindaje de hoy no se convierta en la moneda de cambio de mañana.