¡Llamen a la policía! Un momento... Pelean dos agentes de la CDMX en estación del Metrobús (VIDEO)

Las dos policías fueron exhibidas en un video mientras peleaban a golpes y llaves de lucha. (Foto: Captura de video)

Dos agentes femeninas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX) protagonizaron una riña a golpes, entre ellas, al interior de una estación de la Línea 1 del Metrobús.

La tarde de este lunes, en redes sociales fue difundido un video en el que se observa a los dos uniformadas enfrascadas en una pelea a golpes, mientras algunos usuarios del Metrobús pasaban a su lado.

De acuerdo con la publicación de la cuenta Tlalpan Vecinos, alrededor de las 12:45 horas de este lunes, una de las agentes de la policía capitalina se abalanzó a golpes contra su compañera, mientras ésta intentó defenderse.

Esta pelea entre compañeras policías ocurrió al interior de la estación Ayuntamiento, ubicada en las inmediaciones de la alcaldía Tlalpan, de la Línea 1 del Metrobús.

En el video de casi un minuto se no percibe lo que se dicen ambas agentes, pero sí se observa la manera en que se lanzan golpes, empujones, rodillazos y hasta una llave de candado al cuello que cualquier luchador profesional envidiaría.

¿Qué dijo la SSC-CDMX de la riña entre dos agentes?

Ante la indignación y los comentarios de las personas y diversas cuentas en las redes en las que fue difundido el video, la policía capitalina respondió cuál sería la acción a tomar con las dos protagonistas del altercado.

La SSC-CDMX dio a conocer que personal de Inspección Policial de la Policía Auxiliar y de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de la riña entre dos mujeres policías auxiliares en la plataforma de la estación Ayuntamiento de la Línea 1 del Metrobús.

“Ambas uniformadas ya fueron identificadas y citadas a rendir su declaración para integrar las indagatorias para determinar la sanción correspondiente conforme a los reglamentos y estatutos internos”, dijo la dependencia capitalina a través de las redes sociales oficiales.