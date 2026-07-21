Chocan dos unidades de Metrobús en estación Nuevo León; hay 16 lesionados

Esto sabemos sobre el choque de dos unidades del Metrobús en la Línea 2.

Dos unidades del Metrobús tuvieron un accidente este martes, dejando como saldo a 16 personas lesionadas, en la colonia Roma Sur, informó la dirección del servicio de transporte de la Ciudad de México.

En un comunicado, se informó que el incidente ocurrió en la estación Nuevo León de la Línea 2 del Metrobús (línea morada, que va de Tepalcates a Tacubaya). El choque ocurrió sobre Insurgentes Sur y Bajío.

Debido a este incidente, en que el autobús 345 fue alcanzado en la parte trasera por la unidad 2392, ambos operadores dieron aviso al Centro de Control de Metrobús y se solicitaron servicios de emergencia para atender a los pasajeros afectados.

De las 16 personas lesionadas ninguna fue herida de gravedad, indicó el comunicado.

La dirección del Metrobús informó que personal del transporte, así como de la aseguradora y las empresas operadoras dan seguimiento este martes al incidente.

A las 15:02 horas, el Metrobús informó que hay obstrucción de carril mientras se atiende el incidente en la zona, por lo que está afectada la estación Nuevo León de la Línea 1 (Roja), sin servicio en dirección sur. De acuerdo con las actualizaciones del servicio, a las 16:45 horas continúa la obstrucción en el área.