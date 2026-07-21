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‘Defender el campo también es hacer soberanía’: Esthela Damián se reúne con ejidatarios en Acapulco

Esthela Damián destacó que el desarrollo del campo y la protección de los recursos naturales son pilares fundamentales para la soberanía del país.

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Por Redacción

ACAPULCO, Gro.— Durante la Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional, Esthela Damián Peralta se reunió con líderes ejidales, comisarias y comisarios de La Poza y diversas comunidades de Acapulco, donde destacó que el desarrollo del campo y la protección de los recursos naturales son pilares fundamentales para la soberanía del país.

En el encuentro, organizado junto con José Luis de la Vega y el grupo Guerrero Unido Avanza, la aspirante reconoció el esfuerzo constante de las familias campesinas y llamó a mantener la unidad en favor del bienestar de las comunidades guerrerenses.

“Hacer soberanía es cuidar nuestras tierras y los derechos de nuestra gente”, afirmó.

Durante su mensaje, Esthela Damián resaltó que la verdadera soberanía nacional se construye día a día desde el trabajo comunitario, la preservación ecológica y la defensa de los derechos de la ciudadanía.

“Defender el campo, defender la ecología, tener un vivero, defender nuestra siembra y defender los derechos de nuestra gente también es ejercer soberanía; también es trabajar en favor de México”, afirmó ante la estructura ejidal reunida.

Damián Peralta compartió parte de su trayectoria y sus orígenes en el estado, al recordar su vínculo con la capital y su vocación de servicio desde muy joven.

“Yo soy de Chilpancingo, me la he pasado desde los 13 años trabajando... Y hoy venimos muchos comisarios y comisarias a decirle a la presidenta que estamos en Acapulco firmes, defendiendo la soberanía”, enfatizó.

Sector ejidal expresa respaldo a Esthela Damián

Por su parte, los representantes ejidales y comisarios de la región expresaron su respaldo al proyecto y reconocieron la cercanía y el compromiso que Esthela Damián ha mostrado con el sector agrario y la ecología de la entidad.

El grupo Guerrero Unido Avanza, encabezado por José Luis de la Vega, dio la bienvenida a la aspirante y reafirmó su compromiso con la transformación del estado.

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