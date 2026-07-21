México analizará pedir ‘moche’ a EU de los 15 mil millones de dólares del ‘Mayo’ Zambada

'El Mayo' Zambada cumplirá su condena de cadena perpetua en una instalación penitenciaria que cuente con los equipos para tratar sus enfermedades.

El Gobierno de México analizará la posibilidad de pedir a Estados Unidos que se ‘moche’ con una parte de los 15 mil millones de dólares que probablemente se le decomisarán a Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

El cofundador del Cártel de Sinaloa fue sentenciado a cadena perpetua por el juez Brian Cogan. El magistrado también avaló la propuesta de los fiscales de decomisar bienes a ‘El Mayo’ Zambada como una forma de resarcir los daños que provocó con el tráfico de drogas a EU.

A pregunta expresa de si México reclamará parte de ese dinero, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: “Vamos a ver con la Fiscalía (General de la República). No quiere decir que (los 15 mil millones de dólares) ya se hayan decomisado (...) Ya le pediríamos a la fiscal (Ernestina Godoy) que informe”.

Tras la sentencia del ‘Mayo’ Zambada, Joseph Nocella, fiscal federal de Brooklyn, declaró que la sentencia aportará justicia a las víctimas del Cártel de Sinaloa.

“Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino”, destacó.

No obstante, la propia fiscalía de EU encargada del caso contra ‘El Mayo’ Zambada admitió que no ha podido localizar ninguno de sus activos.

¿FGR buscará entrevistar al ‘Mayo’ Zambada?

Claudia Sheinbam señaló a Ken Salazar de haber mentido a México sobre la historia detrás del arresto de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, esto después de que el FBI presumió que sí participó en el operativo.

El exembajador de EU en México aún sostiene la versión de que su país no colaboró con Joaquín Guzmán López ‘El Güero’, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán y quien presuntamente secuestró al ‘Mayo’ Zambada con el objetivo de obtener algún beneficio en negociaciones con EU.

Cuestionada sobre si el Gobierno de México buscará una entrevista con ‘El Mayo’ Zambada para aclarar cómo fue detenido, Sheinbaum apuntó que será la Fiscalía de Ernestina Godoy la que analice si es necesario y conveniente hablar con el capo.

La presidenta Sheinbaum remarcó que EU no ha facilitado los requerimientos de información pedidos por México y subrayó que la captura de ‘El Mayo’ Zambada “tuvo efectos” en Sinaloa, estado ‘atrapado’ en enfrentamientos entre Los Chapitos y La Mayiza. “¿Qué llevó a generar un conflicto interno en un grupo delincuencial?”.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el mensaje de ‘El Mayo’ Zambada?

En una carta preparada para la audiencia, Zambada pidió perdón a las familias que sufrieron la violencia desatada por el Cártel de Sinaloa.

“Tanto en México como en otros lugares afectados por este tipo de delitos, se pierden demasiadas vidas, se destruyen demasiadas familias y demasiados jóvenes quedan atrapados en un ciclo que solo conduce a la cárcel o a la muerte”, dijo.

Sheinbaum respondió que no tiene una “opinión personal” del mensaje y se mostró escéptica del llamado que hizo el narcotraficante para acabar con la violencia en México.

“Viniendo de quien viene es difícil citarlo. Es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde el principio de la atención a las causas de que ningún joven se acerque a la delincuencia”, apuntó en su ‘mañanera’ de este martes 21 de julio.

Con información de Bloomberg y EFE