Wall Street abre con ganancias y deja de lado tensiones entre EU e Irán: ¿Cómo opera HOY?

Los mercados de renta variable operan con ganancias al tiempo que los inversionistas dejan de lado los riesgos geopolíticos y se enfocan en la temporada de reportes corporativos.

El Nasdaq reporta un alza de 1.28 por ciento, en los 25 mil 834.34 enteros, seguido por el S&P 500 con 0.80 por ciento, en las 7 mil 503.30 unidades, mientras que el Dow Jones sube 0.72 por ciento, con 52 mil 213.29 puntos.

“A pesar de las compras de oportunidad en el sector tecnológico, no descartamos cierta cautela mientras se espera mayor claridad respecto a las compañías relacionadas con la inteligencia artificial (IA), el escalamiento del conflicto en Medio Oriente y tensiones comerciales”, destacaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Del lado de Europa los aumentos son liderados por el IBEX 35 de España con 0.90 por ciento, en los 19 mil 389.47 puntos, le sigue el DAX en Alemania con 0.56 por ciento menos, en los 25 mil 2.06 enteros, el FTSE 100 de Londres con 0.55 por ciento más, alcanza los 10 mil 583 puntos, mientras que el CAC 40 de Francia con 0.28 por ciento al alza se situó en las 8 mil 363.14 unidades.

A nivel local, los dos centros bursátiles presentan variaciones positivas. El S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, suma 0.64 por ciento, en los 66 mil 548.54 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el avance es de 0.72 por ciento con mil 342.68 unidades.

En el mercado internacional de petróleo el West Texas Intermediate (WTI) suma 2.74 por ciento y se ubica en los 81.51 dólares por barril, contrario al referencial Brent que aumenta 2.48 por ciento, pues se coloca en los 91.43 billetes verdes por unidad.