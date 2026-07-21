‘Se siente feo’: Atletas mexicanos se enteran de que solo los medallistas recibirán apoyo económico

Osmar Olvera reconoció que la falta de información sobre un apoyo económico para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 sorprendió a la delegación. [Fotografía. Cuartoscuro]

Después del abanderamiento de los atletas mexicanos que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el pasado 20 de julio, algunos seleccionados nacionales expresaron su incertidumbre ante la falta de información sobre estímulos económicos por su participación en el evento deportivo.

Durante la ceremonia en Palacio Nacional, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, destacó el respaldo brindado a los deportistas para su preparación rumbo a la justa regional; sin embargo, no aclaró si habría apoyos económicos para todos los atletas ni si los incentivos estarían dirigidos únicamente a los medallistas.

Medallistas olímpicos en París 2024 como Alejandra Valencia, Osmar Olvera y Juan Celaya manifestaron su preocupación ante la falta de claridad sobre la existencia de estos estímulos rumbo a Santo Domingo 2026.

¿Qué opinaron los atletas sobre los apoyos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La arquera Alejandra Valencia explicó que la delegación mantenía la esperanza de que los estímulos económicos fueran anunciados posteriormente, ya que, recordó, en otras competencias ese tipo de información suele darse a conocer una vez iniciada la participación.

“Esperando que si en algún momento llegue la noticia más adelante, porque si normalmente avisan después de que va a haber este tipo de bono... estamos como esperanzados de que pueda suceder más adelante”, señaló Alejandra Valencia.

Mientras que el clavadista Osmar Olvera reconoció que la falta de información sobre un apoyo económico sorprendió a la delegación. Aseguró que representar a México sigue siendo la prioridad, aunque consideró que este tipo de incentivos representan una motivación adicional para los deportistas.

“Yo creo que sí nos sorprendió... un estímulo monetario te motiva aún más... se siente feo que no haya, pero igual iremos a competir y a representar a México”, indicó.

El también clavadista Juan Celaya compartió una postura similar. Señaló que esperaba que la situación se aclarara en los próximos días, aunque subrayó que su principal motivación no es el dinero, sino seguir sumando resultados y medallas para México.

“Al final de cuentas no lo hacemos por el dinero, no me metí a clavados por ser muy famoso o por el dinero, sino por hacer lo que más quiero”, puntualizó.

¿Qué premios recibirán los atletas mexicanos por medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Posteriormente, la CONADE informó que otorgará estímulos económicos a los atletas mexicanos que obtengan medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en cumplimiento de las Reglas de Operación vigentes del organismo.

Además, precisó que cada atleta y entrenador recibirá únicamente el monto correspondiente a la medalla de mayor valor obtenida durante la competencia. Los estímulos económicos quedan establecidos de la siguiente manera:

Pruebas individuales:

Oro: 50 mil pesos



Plata: 30 mil pesos



Bronce: 15 mil pesos

Pruebas compartidas:

Oro: 30 mil pesos



Plata: 15 mil pesos



Bronce: 10 mil pesos

Pruebas por equipos o conjunto:

Oro: 15 mil pesos por integrante



Plata: 10 mil pesos



Bronce: 8 mil pesos

La dependencia también confirmó que los entrenadores recibirán estímulos económicos conforme al tipo de prueba y al resultado obtenido por sus atletas.

¿Qué dijo Rommel Pacheco durante el abanderamiento de los atletas mexicanos?

Durante el abanderamiento de la delegación mexicana, Rommel Pacheco aseguró que la CONADE garantizó las condiciones necesarias para que los atletas llegaran en las mejores circunstancias a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El funcionario afirmó que los seleccionados nacionales contaron con campamentos de preparación, competencias clasificatorias, becas, atención de un equipo multidisciplinario integrado por médicos, fisiatras, psicólogos y preparadores físicos, además de material deportivo para sus entrenamientos.

De igual forma, informó que la CONADE destinó 60 millones de pesos para la participación de la delegación mexicana en la justa regional, al asegurar que el organismo respaldó todas las necesidades de los deportistas rumbo a la competencia.

No obstante, la falta de claridad sobre los estímulos económicos durante el abanderamiento generó incertidumbre entre los atletas, quienes posteriormente fijaron su postura ante la ausencia de este anuncio.