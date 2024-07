¿Qué pasó con las becas de los atletas olímpicos mexicanos? ‘No me ganaron’, dice Ana Gabriela Guevara

Ana Guevara está en sus segundos Juegos Olímpicos como directora de la Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte), para seguir las actividades de la delegación mexicana, y en el proceso fue protagonista de varias controversias. Hoy solo queda el recuerdo de su etapa como atleta porque en su gestión como funcionaria ha pasado de ídola a villana debido a acusaciones de corrupción, falta de transparencia y un tema que ha marcado su gestión: las becas de los deportistas.

A principios del nuevo milenio, la entonces velocista acudió a dos ediciones como atleta e incluso subió al podio para colgarse la medalla de plata. Ese episodio fue en Atenas 2004, cuando Guevara emocionó a todo el país al protagonizar uno de los momentos más memorables de un deportista mexicano en la justa: la lucha codo a codo por el oro con su rival, Tonique Williams-Darling en la prueba de los 400 metros planos.

Ahora, como titular de la Conade, el conflicto que acaparó la atención durante el proceso olímpico fue con el equipo de natación artística, que hizo historia al conseguir la clasificación a París 2024 porque desde hace 30 años no había representación mexicana en esta disciplina.

A unos días del inicio de los Juegos Olímpicos, Ana Guevara comentó a Fox Sports el tema de los amparos de las becas:

“Es un juego mediático, nosotros estamos atrás de la garantía, de primero los deportistas y se ha vuelto un golpeteo para la institución y para mí, diciendo ‘le ganaron’. No, no me ganaron, es un derecho que tiene cualquier mexicano y que está facultado en la constitución. Es un amparo que lo faculta un juez, no respetando la normativa, el reglamento (…) si lo topicalizamos al deporte, no es un juego limpio”.

Mucho antes de ser titular de la Conade, Ana Guevara fue un atleta exitosa en las pistas y participó en Juegos Olímpicos. (Foto: Mexsport).

¿Qué pasó con las becas de los deportistas mexicanos y la Conade?

“Nunca tiramos la toalla, porque si no, qué vendemos”, gritaron entre risas las atletas que conforman el equipo de natación artística luego de conseguir dos medallas de oro en la Copa del Mundo, que se llevó a cabo en la sede olímpica.

Ahora causa gracia, pero en el punto más álgido del conflicto, Ana Guevara sugirió: “Por mí, que vendan calzones o Avon, pero son deudoras”. La frase fue en respuesta al reclamo de las atletas que iniciaron una campaña de venta de productos, como trajes y toallas de baño, para solventar los gastos que representan las competencias ante la falta de apoyo de la Conade.

La directora acusó a las deportistas de no comprobar sus gastos por más de 2 millones 748 mil pesos del periodo 2016-2018, y de no participar en ninguna competencia en 2022: “¿A ti te pagarían por no ir a trabajar? La ley no tiene sentimientos”, dijo en entrevista para El Weso.

Los atletas de deportes acuáticos son quienes han pagado por el conflicto interno en la Federación Mexicana de Natación (FMN), organismo al que la Conade le retiró el registro por no contar con el aval de World Aquatics (WA); como resultado de la desafiliación debido a los procesos legales contra el expresidente, Kiril Todorov, actualmente vinculado a proceso por peculado ante el desvío de 150 millones de pesos.

Este conflicto legal y las medidas tomadas por la Conade, al negarse a pagar los apoyos tras el establecimiento de un Comité Estabilizador por parte de la WA, ha evitado que los atletas cuenten con sus becas de forma normal desde principios del 2023.

Además de las nadadoras artísticas, esta situación también afectó a clavadistas, nadadores, nadadores de aguas abiertas, waterpolistas y entrenadores, quienes han recurrido a amparos para recuperar el apoyo económico.

Apenas en junio, Alejandra Orozco, la clavadista olímpica que será abanderada de la delegación mexicana en la inauguración de París 2024, ganó un amparo para recuperar la beca a la que tiene derecho por méritos deportivos. La misma respuesta que obtuvieron sus colegas en la disciplina, Randall Willars, Kevin Berlín y Gaby Agúndez, además del equipo de natación artística y varios más.

El equipo de natación artística hizo historia al conseguir la clasificación a Juegos Olímpicos después de tres décadas sin representación mexicana en esa disciplina. (Foto: EFE). (EFE)

Osmar Olvera, otro de los atletas que estuvo en el conflicto de falta de becas, estuvo en pláticas con Ana Guevara y durante la ceremonia de abanderamiento de mexicanos rumbo a París 2024 mencionó: “Gracias Ana por la estrecha comunicación que has propiciado y el respaldo muy particular para que mi entrenadora Ma Jin viaje con nosotros a París”.

¿Cuántos atletas tienen problemas con la Conade por el pago de becas?

La lista de atletas que han requerido intervención legal para el restablecimiento de las becas es larga. El abogado Luis Jiménez, encargado de representar a varios deportistas mexicanos, tiene más de 60 demandas contra la Conade en diferentes disciplinas, así lo dijo en junio a medios de comunicación, y aseguró que tendrían la mayoría de las sentencias antes del inicio de los Juegos Olímpicos.

El abogado calificó como “absurda” la excusa de la Conade, dirigida por Ana Guevara, para no restituir las becas y apoyos deportivos:

“Hay varios casos de atletas de otras especialidades que, a pesar de que su federación fue desconocida por la autoridad, siguieron recibiendo los apoyos”. Además, apuntó que la verdadera razón tiene que ver con una “venganza” por denunciar presiones para, en su momento, respaldar al expresidente Kiril Todorov.

En tanto, Guevara considera que la Conade se ha apegado a las normas y su institución ha actuado de ‘buena fe’, agregó a Fox Sports México este 19 de julio, a unos días del inicio de la justa olímpica en París 2024.

Asimismo, la funcionaria agregó que se suele pedir más presupuesto para los atletas, pero los resultados no siempre lo acompañan:

“Si tú pones en el número duro, de cuántas pruebas convocan los JJOO, en hombres, mujeres y mixto, y a cuántas asiste México, nuestro margen de participación es muy menor (…) Siempre vendrá la incógnita de si es suficiente el presupuesto. En el pasado se tuvo en un sexenio, 3 veces más dinero, pues la lógica dice que el dinero no es la solución”.