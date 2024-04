Un triunfo más vs. la Conade: La clavadista Gaby Agúndez obtiene amparo para recuperar su beca

La clavadista Gabriela Agúndez es una de las atletas mexicanas que, pese a no contar con beca de la Conade, consiguió su boleto para los Juegos Olímpicos. Ahora tiene un motivo más para celebrar porque ganó una demanda contra la Conade y obtuvo el amparo que le permitirá recuperar esa beca que le retiraron por los conflictos de la Federación Mexicana de Natación (FMN).

En París 2024, Agúndez cumplirá la meta de competir por segunda ocasión en Juegos Olímpicos y es una de las deportistas que ilusionan por la posibilidad de volver al país con una medalla, así lo hizo en Tokio 2020, cuando, junto a Alejandra Orozco, obtuvo el bronce en clavados sincronizados.

Al igual que otros atletas de deportes acuáticos, como el equipo de natación artística que vendió trajes de baño, Agúndez requirió mayor apoyo de patrocinios para solventar los gastos de la preparación. En febrero, antes de la obtención del pase a Olímpicos, reclamó la falta de apoyo: “Es complicada la situación desde el año pasado que nos quitaron las becas. Eso afecta nuestra preparación a París 2024 y no contar con ese apoyo sí nos hace el camino más difícil”.

¿Qué pasó con la demanda de Gaby Agúndez a la Conade?

Cuando la beca de Gaby Agúndez fue retirada, tanto ella como su compañera en el trampolín, Alejandra Orozco, contemplaron la posibilidad de subastar sus medallas olímpicas para obtener recursos. Entre tantas dificultades en su camino a París, este viernes, el proceso legal que inició en contra de la Conade se resolvió a su favor.

De acuerdo con documentos obtenidos por Reforma, un juez de distrito en materia administrativa de Ciudad de México decidió “proteger y amparar” a la deportista para que reciba “la beca e incentivos” que merece por los resultados obtenidos en el Campeonato Mundial de Natación, que se llevó a cabo en Fukuoka, Japón a mediados del año pasado.

El documento publicado por dicha fuente establece que la resolución tiene efectos inmediatos y es retroactiva, por lo que Agúndez recibirá los pagos pendientes desde el retiro de la beca.

¿Por qué la Conade no apoya a los deportistas acuáticos?

La titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, ha reiterado que no se trata de un problema de la Conade sino de un conflicto legal: “A mí me duele el corazón de no poderles dar lo que les corresponde”, asegura.

Desde el 2022, Guevara anunció el retiro de las becas y apoyos deportivos a los atletas de estas las diversas disciplinas acuáticas por el conflicto entre la Federación Mexicana de Natación y la Comisión Reorganizadora impuesta por World Aquatics.

Posteriormente, en agosto pasado, la Conade determinó quitarle el Registro Único del Deporte a la FMN como resultado de la vinculación a proceso de Kiril Todorov, presidente de la federación, y del retiro del aval de la World Aquatics por los mismos motivos.

En febrero, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá dijo que desconocía los motivos por los que los atletas acuáticos seguían sin recibir las becas correspondientes.