Clavadista Gaby Agúndez reclama a Ana Guevara: ‘No tener apoyos nos afecta’

¡Los clavadistas mexicanos suman más lugares para los Juegos Olímpicos de París 2024! Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco representarán a la Delegación en la plataforma de 10 metros, a pesar de la falta de apoyo de la Conade y su dirigente, Ana Gabriela Guevara.

La dupla consiguió este miércoles 7 de febrero el pase a los Juegos Olímpicos durante el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Doha, Qatar con 296.34 puntos, detrás de China, Corea del Norte y Gran Bretaña.

Los buenos resultados de los clavadistas mexicanos llevan a la pregunta ¿cuándo recibirán sus becas? Gaby Agúndez recalcó que no tener apoyos afecta a la preparación de las competencias.

¿Qué dijo Gaby Agúndez sobre la falta de apoyo de Ana Guevara?

Gaby Agúndez mandó un mensaje a Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, durante una entrevista para MVS Noticias.

“Es complicada la situación desde el año pasado que nos quitaron las becas. Eso afecta nuestra preparación a París 2024 y no contar con ese apoyo sí nos hace el camino más difícil”, mencionó la clavadista mexicana.

¡PASE OLÍMPICO PARA MÉXICO! 🇲🇽



Alejandra Orozco y Gaby Agúndez aseguran plaza olímpica para México en Plataforma 10m sincronizados en Doha 2024.





A pesar de la falta de becas del gobierno, los clavadistas y miembros de los deportes acuáticos han recibido apoyo por parte de los patrocinadores para pagar los gastos y viáticos.

“Hemos contado con gente que se ha sumado a creer en nosotras y nuestro potencial para apoyarnos en patrocinios personales como Nike, Dexfit o Cryo-B”, destacó Gabriela.

¿Por qué Ana Guevara no apoya a los deportes acuáticos?

Desde el 2022, Ana Gabriela Guevara anunció el retiro de las becas y apoyos deportivos a los atletas de estas las diversas disciplinas acuáticas por el conflicto entre la Federación Mexicana de Natación y la Comisión Reorganizadora impuesta por Wolrd Aquatics. Por su parte, Guevara recalca que no se trata de la Conade, sino que es una cuestión legal.

“A mí me duele el corazón de no poderles dar lo que les corresponde por beca y que los estímulos por su resultados no se pudieron otorgar”, aseguró la titular de la dependencia.

Osmar Olvera vuelve a destacar en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Doha 2024, logrando medalla de bronce en trampolín de 3m con 498.40 pts.

Clavadistas reclaman la falta de apoyo de Ana Gabriela Guevara

Gabriela Agúndez no ha sido la única que ha cuestionado el retiro de sus becas por parte de Ana Gabriela y la Conade, también lo ha hecho el equipo de Natación artística y Osmar Olvera, reciente medallista de oro.

Por su parte, Osmar Olvera cuestionó a la Conade en una publicación en redes sociales, pues señaló que hace un año le retiraron su beca.

Osmar fue medallista en los Juegos Panamericanos de Chile y recientemente consiguió la medalla de oro en el Mundial de Deportes Acuáticos.