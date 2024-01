Ana Guevara ‘no cede’ a deportes acuáticos: Cronología del pleito entre Conade y nadadoras

En días pasados, Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), volvió a hablar sobre los atletas de disciplinas acuáticas, como natación artística, pues aseguró que no les otorgará becas a deportistas acuáticos para su preparación hacia los Juegos Olímpicos de París 2024.

“No es que nosotros no queramos darle dinero”, afirmó durante un encuentro con medios. “A mí me duele el corazón de no poderles dar lo que les corresponde por beca y que los estímulos por sus resultados no se pudieron otorgar”, aseguró la titular de la dependencia.

Sin embargo, no es la primera vez que Conade les niega estímulos y becas a los nadadores. Desde hace un año inició el conflicto entre Conade y los deportistas acuáticos por una cuestión ‘legal’, según Ana Guevara.

¿Por qué inició el pleito entre Conade y nadadores?

Todo comenzó por un conflicto entre la Federación Mexicana de Natación, la World Aquatics y la Conade gracias a que Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, fue vinculado a proceso por una acusación de peculado en septiembre de 2021.

Hacia enero de 2022, Todorov fue desconocido como presidente de la FMN, por lo que un Comité Estabilizador fue impuesto para gestionar a los nadadores y clavadistas mexicanos, aunque Conade consideró esta acción como ‘ilegal’.

La Conade le quitó becas a nadadores a finales de 2022. (Cuartoscuro)

Conade retira becas a deportistas acuáticos

Por ello, en diciembre de 2022 congeló las becas a deportistas acuáticos, lo cual obstaculizaba sus entrenamientos, viáticos a competencias y equipo en general.

Un mes después, en enero de 2023, revelaron audios de una reunión que sostuvo Ana Guevara con nadadores y clavadistas para explicarles que Conade no les restituirá sus becas mientras persista el Comité Estabilizador.

En aquel entonces, la justificación que dio la funcionaria fue: “La ley se cumple”, sin ceder a regresarle sus becas a los deportistas.

La titular de Conade señaló en aquella ocasión que con la Resolución de la Miscelánea Fiscal 2023 era “imposible” seguir dándoles el apoyo económico a los nadadores mexicanos mientras el Comité Estabilizador siguiera rigiéndolos, ya que es un organismo no reconocido legalmente por el Sinade (Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte).

Las y los nadadores mexicanos han vendido trajes de baño y toallas para financiar sus viáticos a competencias. (Instagram / @artswimmexico)

Nadadoras y clavadistas consiguen patrocinios y Ana Guevara las critica

En mayo pasado, el equipo femenil de nado sincronizado asistió al Mundial de Natación 2023 realizado en Soma Bay, Egipto, donde hicieron historia al conseguir doble medalla de oro aunque esto no fue gracias a Conade, sino a una serie de patrocinios que recibieron.

“Este Mundial fue cien por ciento financiado por la Fundación Telmex (de Carlos Slim)”, aseguró Nuria Diosdado en una entrevista. Además, aseguró que, para financiar sus viáticos para asistir a las competencias, iniciaron con la venta de trajes de baño.

Sin embargo, estas declaraciones no fueron del agrado de Guevara, quien arremetió contra las deportistas diciendo que no le importaba el hecho de que vendieran artículos para solventar sus gastos, y las calificó como “deudoras” y “mentirosas”.

“Por mí, que vendan calzones, Avon o Tupperware, pero son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado”, declaró la exatleta al programa Así el Weso de W Radio. Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la titular de Conade y dijo que las nadadoras “hicieron un escándalo”.

Tras la polémica suscitada, la marca de productos para el hogar Tupperware le ofreció patrocinio a las atletas, a la vez que siguieron con la venta de trajes de baño.

Tupperware envió los kits a las nadadoras ofreciéndoles un patrocinio. (Foto: Captura de pantalla)

Juez exige que Conade devuelva sus becas a las nadadoras

En junio de 2023, un juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México falló a favor de las nadadoras que integran la Selección Nacional de Natación para que nuevamente se les otorguen las becas y estímulos para su preparación.

Lo anterior después de que las deportistas solicitaran un amparo por su caso, pues desde que no se reconoce a Kiril Todorov como presidente de la FMN y la integración del Comité Estabilizador, Conade se ha mostrado indiferente a las necesidades de las deportistas acuáticas.

Conade tenía un plazo no mayor a tres días a partir del 13 de junio para devolver a las deportistas sus becas de manera íntegra, tal y como se habían ofrecido hasta antes de que Ana Gabriela Guevara decidiera retirarlas de forma arbitraria.

Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade. (Foto: Cuartoscuro)

Ana Gabriela Guevara asegura que las nadadoras están equivocadas

Ese mismo mes, la funcionaria ofreció una entrevista en la que aseguró que toda la polémica surgida desde mayo fue a modo de ‘chantaje’ para que los incentivos deportivos fueran devueltos, pues tenían conocimiento de toda la situación ya mencionada.

“No les dimos la espalda, se les informó y se les dijo: ‘Ayudémonos, ayúdense a que esto transite, no va a haber forma de continuar con becas, ni viajes ni nada’. Se les explicó con peras y manzanas, luego viene este madruguete (se adelantaron a los hechos), porque es un madruguete y chantaje”, señaló la exvelocista.

Las nadadoras recibieron el 20 de junio un mes de sus becas deportivas, aunque les adeudan otros ocho meses, según un reporte de ESPN. Una semana después, la titular de Conade, que solicitó impugnar el amparo de las nadadoras, volvió a hacer declaraciones, asegurando que no había ninguna injusticia en el hecho de que no se les diera su beca.

“Yo no busco nada, yo cumplí, y lo único que hicieron es darnos la razón de que está impedido legalmente poderles dar la beca (...) Y no es revés para la Conade, no es un golpe para mí; me dio la razón el juez al decir que estoy impedida legalmente, y entonces tuvo que venir la orden por mandato de un juez. A mí me toca respetar la normativa, el reglamento de la institución y la ley”.

Ana Guevara aclaró la situación del equipo de natación artística. (Foto: Cuartoscuro)

Deportistas acuáticos ‘por fin’ reciben sus becas atrasadas de Conade

Después de toda la polémica, el instituto encargado de regir a los deportistas en México siguió negándoles apoyo a nadadores y clavadistas, por lo que sus viáticos para competencias, equipo y entrenamientos eran financiados gracias a patrocinios. Y aún así, mantenían buenos resultados.

Ante el panorama de que el pago de becas seguía incompleto, en julio Conade recibió una segunda y tercera advertencia con un plazo no mayor a 24 horas para pagar los meses que todavía faltaban.

La expectativa se mantenía ‘en un hilo’ hasta que Nuria Diosdado confirmó que tanto ella como sus compañeras y entrenadoras recibieron la beca de la que fueron privadas por más de seis meses.

“Es lo mínimo que merecemos tanto nuestras entrenadoras como nosotras. Lo único que hicimos fue pedir lo que merecemos, no es más, pero en eso no pensamos estando en Fukuoka. Nosotras estábamos enfocadas en la competencia, en los entrenamientos, en que fueran los resultados para México”, aseguró la atleta acuática.

La nadadora Nuria Diosdado ha participado en 3 Juegos Olímpicos. (Foto: Mexsport)

Demandas contra Conade; Ana Gabriela Guevara reacciona

Luis Jiménez, abogado del equipo de nado sincronizado, declaró en agosto que una ‘ola’ de demandas estaban próximas en contra del organismo donde Ana Gabriela es titular, pues nadadores y clavadistas como Jahir Ocampo, así como las Selecciones Nacionales de Polo Acuático.

Ante este panorama, la funcionaria señaló que no todo era su responsabilidad, pues venía de ‘más arriba’, es decir, de AMLO y los recortes que se han realizado para distintas dependencias, entre ellas Conade.

“Hay que partir desde la administración de este gobierno, que cambió la formas de repartir recursos. La percepción que le han dado a este tema es como si yo fuera la que tomara todas las decisiones y no es así. Hacienda, la SEP, ha habido auditorias y no han encontrado nada”, respondió la funcionaria.

Ana Gabriela Guevara aseguró que no estaba en sus manos la entrega de estímulos deportivos. (Foto: Mexsport)

Participación de nadadores en competencias ¿sin apoyo de Conade?

Las nadadoras artísticas asistieron a finales de 2023 a los Juegos Panamericanos, donde obtuvieron varias medallas de oro, y atletas como Nuria Diosdado alcanzó su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, hizo hincapié en el nulo apoyo que recibieron tanto ella como sus compañeras por parte de Conade en 2023, lanzándole incluso una indirecta a Guevara y el gobierno.

“Esta medalla va para toda la gente que no quiso confiar en nosotras, quedamos en el medio de conflictos políticos. Tuvimos muchas piedras en el camino que tuvimos que hacer a un lado”.

Nuria Diosdado y Joana Jiménez consiguieron la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. (Foto: EFE)

Lo último que se ha sabido sobre el conflicto son las declaraciones que dio recientemente Ana Gabriela Guevara, reiterando que ‘no están en ella’ el tema de sus becas y estímulos deportivos.