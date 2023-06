Juez ordena a Conade devolver becas a nadadoras mexicanas: Este será el plazo máximo

Después de que Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) retirara el apoyo a nadadoras mexicanas desde enero pasado, un Juez ordenó que sus becas fueran devueltas en un plazo no mayor a tres días.

El juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, fue el que ordenó este 13 de junio una suspensión definitiva al congelamiento de las becas que recibían los deportistas por parte de Conade.

De acuerdo con el Juez, las becas deberán ser devueltas de manera íntegra, tal y como se habían ofrecido hasta antes de de que Ana Gabriela Guevara decidiera retirarlas de forma arbitraria.

“La autoridad responsable estará obligada a realizar el pago correspondiente (…) y deberá acreditar ante este órgano jurisdiccional dentro de un plazo improrrogable de tres días haber llevado a cabo el pago correspondiente”, señaló Tello Espíndola a Ricardo Báez, coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade, de acuerdo con Proceso.

Con esta resolución, los deportistas que recurrieron a ampararse legalmente para que les fuera devuelto el apoyo económico y volverán a recibirlo, son:

Regina Alférez

María Fernanda Arellano

Miranda Barrera

Joel Benavides

Nuria Diosdado

Daniela Estrada

Itzamary González

Glenda Esthefanía Inzunza

Joana Jiménez

María Trinidad Meza

Luisa Samanta Jailib

Jessica Sobrino

Pamela Toscano

Diego Villalobos

Las nadadoras recuperarán los recursos que les quitó Conade en enero. (Twitter @FemexNatacion)

De igual forma, las entrenadoras Ofelia Pedrero y Adriana Loftus también recibirán nuevamente recursos públicos federales para seguir desempeñando su labor.

Tras la resolución del magistrado, ni la Conade ni Ana Gabriela Guevara se han posiconado al respecto.

¿Por qué inició el pleito entre Ana Gabriela Guevara y las nadadoras mexicanas?

El conflicto entre Conade y las integrandes de la Federación Mexicana de Natación habría iniciado desde finales de 2022, después de que vincularon a proceso a Kiril Todorov, extitular de la Federación Mexicana de Natación, en septiembre del 2021.

Hacia enero de 2023, Ana Guevara habría ‘amenazado’ a nadadores y clavadistas mexicanos con retirar becas deportivas y salarios a entrenadores, además de negarles las instalaciones y cancelar su participación en competencias internacionales, si no apoyaban a Todorov, de acuerdo con grabaciones publicadas por el medio arriba citado.

No obstante, la titular de la dependencia había señalado que el retiro de recursos a los deportistas era porque, con la Resolución de la Miscelánea Fiscal 2023, no se les podía seguir otorgando apoyo económico al estar regidos actualmente por un Comité Estabilizador, el cual no está reconocido por el Sinade (Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte).

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, retiró apoyos a nadadores y clavadistas mexicanos desde enero pasado. (Mexsport)

Ana Gabriela Guevara ataca a las nadadoras mexicanas

En las últimas semanas, Ana Gabriela Guevara ha salido a dar algunas declaraciones con respecto a la forma en que las nadadoras mexicanas buscan recursos para poder asistir a competencias deportivas internacionales.

“Por mí, que vendan calzones, Avon o Tupperware, pero son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado”, declaró Guevara en mayo pasado para W Radio.

“Yo no las mandé a vender calzones, ellas se pusieron a vender calzones. Yo lo único que dije es que si quieren seguir vendiendo, que sigan vendiendo, yo no las mandé, ese es el detalle, pero si tienen conflictos con la ropa interior, pues que los puritanos dejen de ponérsela”, añadió la exatleta en entrevista para El Heraldo de Tabasco en otras declaraciones.