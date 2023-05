Ana Gabriela Guevara: ¿Cómo inició el conflicto entre la titular de Conade y nadadoras mexicanas?

En los últimos días se ha desatado polémica entre Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y nadadoras de la Federación Mexicana de Natación, por la falta de apoyo que reciben las deportistas.

La directora de la Conade calificó como “deudoras” y “mentirosas” a las deportistas que reclaman falta de apoyo económico del Gobierno de México, y dijo que no le importa la forma en que consiguen recursos para financiar las competencias donde participan.

“Por mí, que vendan calzones, Avon o Tupperware, pero son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado”, declaró Guevara en W Radio.

Sin embargo, el conflicto entre Conade y la FMN habría iniciado desde finales de 2022, cuando vincularon a proceso a Kiril Torodov, extitular de la Federación Mexicana de Natación, en septiembre del 2021.

Ana Gabriel Guevara está en conflicto con el equipo de Natación Artística. (Mexsport)

¿Qué pasó con Kiril Torodov, exdirector de la FMN?

En septiembre de 2022, Torodov fue vinculado a proceso por el delito de peculado luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que alrededor de 8.7 millones de dólares pertenecientes a Conade fueron desviados a sus cuentas personales.

A partir de entonces, la World Aquatics desconoció al directivo y asignó un Comité Estabilizador para administrar a la FMN, algo con lo que Ana Guevara se mostró en desacuerdo y ha dicho en más de una ocasión que, mientras no se le declare culpable, seguirá reconociendo a Todorov como presidente de la FMN.

Ana Gabriela Guevara, en contra del Comité Estabilizador asignado por la World Aquatics

Tras el desconocimiento de Torodov por el organismo internacional y la asignación de un Comité Estabilizador, encargado ahora de organizar las clasificatorias de natación de los deportistas mexicanos para las competencias internacionales, Guevara le ha ‘puesto el pie’ a la FMN.

Desde finales de 2022 y hasta ahora, la exvelocista ha retirado apoyo de la Conade a nadadores mexicanos con distintos argumentos.

Uno de ellos es que con la Resolución de la Miscelánea Fiscal 2023 es “imposible” seguir dándoles el apoyo económico, ya que el Comité Estabilizador es un organismo ajeno y no reconocido legalmente por el Sinade (Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte).

Ana Gabriela Guevara retiró hace varios meses el apoyo a nadadores mexicanos. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

En enero de 2023, Ana Guevara habría ‘amenazado’ a nadadores y clavadistas mexicanos con retirar becas deportivas y salarios a entrenadores, además de negarles las instalaciones y cancelar su participación en competencias internacionales, si no apoyaban a Todorov para que recupere su puesto como titular de la FMN, según grabaciones publicadas por la revista Proceso.

“Si seguimos adelante, la Conade se va a volver rehén del Comité Estabilizador. Llegó el momento de hacer un alto y ustedes quedan en medio (…) Vamos a tener que congelar becas, salarios y se cancela todo evento mientras esto no se solucione”, se escucha decir supuestamente a la exdeportista.

Deste entonces, los nadadores y clavadistas mexicanos no reciben apoyo de la Conade porque sus participaciones no tendrían reconocimiento de la autoridad mexicana ya que no están dentro del marco legal, según Guevara.

Nadadoras mexicanas hacen historia en Egipto, sin Conade

El pasado 13 de mayo, el equipo mexicano de nado sincronizado ganó el primer lugar en la prueba por equipos en el Mundial de Natación 2023 realizado en Soma Bay, Egipto.

Además, la dupla conformada por Nuria Diosdado y Joana Jiménez se colgó otra medalla de oro en la prueba de duetos libres el lunes pasado.

Las nadadoras artísticas mexicanas hicieron historia ya que son las primeras dos medallas de oro para México en una competencia mundial de esta disciplina acuática.