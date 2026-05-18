Clima en Nuevo León: Se espera calor y posibles lluvias este 19 de mayo

Vista aérea de la Zona Metropolitana de Monterrey bajo un cielo medio nublado.

(Carachure Bautista Jesús)

El clima en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, presenta este martes 19 de mayo un ambiente cálido con cielo medio nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan temperaturas elevadas y una probabilidad de lluvias aisladas en la región durante la tarde.

¿Qué temperaturas máximas y mínimas habrá hoy en Nuevo León?

En Monterrey, la temperatura mínima será de 17.7°C y la máxima alcanzará los 30.7°C. Mientras tanto, San Pedro Garza García tendrá valores entre 17.3°C y 29.7°C, mostrando una ligera diferencia en el ambiente de la zona.

Guadalupe registrará una mínima de 18.3°C y una máxima de 31.7°C. Por su parte, Apodaca será la zona más cálida con una mínima de 19.3°C y una máxima de hasta 34.3°C. En la ciudad de Monterrey, se reportan 26.0°C actualmente.

¿Habrá lluvias hoy en la Zona Metropolitana de Monterrey?

La probabilidad de lluvia en la región es baja para la mañana, sin embargo, el pronóstico del SMN indica la posibilidad de lluvias y chubascos aislados hacia la tarde. Se esperan descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León y Tamaulipas por la tarde.

El viento soplará con una velocidad de 7 km/h en Monterrey, San Pedro y Guadalupe, mientras que en Apodaca alcanzará los 9 km/h. Las condiciones atmosféricas generales serán de cielo medio nublado en la mayoría de la zona, con Apodaca presentando un cielo despejado.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 19 de mayo: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Cielo despejado, viento de 7 km/h.

Miércoles 20 de mayo: Máxima de 30°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

Jueves 21 de mayo: Máxima de 30°C, Mínima de 17°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un ligero descenso en las temperaturas máximas, pero el ambiente cálido se mantendrá. Una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México seguirá provocando un clima caluroso en gran parte de la República Mexicana, incluyendo el sur de Nuevo León.

¿Qué precauciones tomar ante el calor en Nuevo León?

Ante las temperaturas elevadas, se recomienda beber suficiente agua a lo largo del día para evitar la deshidratación. Además de evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, es crucial para prevenir golpes de calor.

Se sugiere usar ropa ligera de colores claros, sombrero o gorra, y aplicar protector solar. Es importante prestar atención a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a los cambios de temperatura y al calor extremo en la Zona Metropolitana.

¿Existen alertas y fuentes oficiales del clima en Nuevo León?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el clima, se invita a la población a consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. Protección Civil de Nuevo León emitirá cualquier alerta necesaria para la seguridad de los ciudadanos ante fenómenos meteorológicos.

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