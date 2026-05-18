Luka Modric se suma al club de los 40 de Memo Ochoa: Lista de convocados de Croacia para el Mundial 2026

Luka Modric, capitán de Croacia que disputará su quinto Mundial. EFE/EPA/Friedemann Vogel / POOL

La selección de Croacia dio a conocer este lunes la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026, torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos.

El técnico Zlatko Dalic confirmó la presencia de Luka Modric, quien a los 40 años jugará la quinta Copa del Mundo de su carrera. Mientras tanto, su contemporáneo mexicano Guillermo ‘Memo’ Ochoa, de la misma edad, va por su sexto Mundial: está en la concentración de la Selección Mexicana y es uno de los elementos casi seguros de Javier Aguirre para su lista definitiva.

El mediocampista del AC Milan volverá a ser el capitán y principal referente del conjunto croata en una plantilla que mezcla futbolistas con experiencia internacional y jóvenes figuras del futbol europeo.

Modric debutó con el combinado nacional en 2006 y actualmente es el jugador con más partidos internacionales en la historia de Croacia, con 196 apariciones. Además, podría alcanzar la marca de 200 encuentros con la selección durante el torneo mundialista.

Croacia anuncia su equipo para el Mundial. Luka Modric jugará su quinto torneo. (Alessio Morgese/LaPresse vía AP) (Alessio Morgese/Alessio Morgese/LaPresse via AP)

Luka ganó el Balón de Oro en 2018, año en el que puso fin al dominio que mantenían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el premio individual.

El futbolista sufrió una fractura de pómulo el mes pasado, aunque se espera que esté disponible cuando Croacia debute en el Mundial 2026 frente a Inglaterra el próximo 17 de junio.

¿Quiénes son los convocados de Croacia para el Mundial 2026?

El técnico Dalic también convocó a Ivan Perisic, delantero que marcó goles en las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo.

La lista también incluye a jugadores con experiencia internacional como el arquero Dominik Livakovic, el defensor Josko Gvardiol, así como los mediocampistas Mateo Kovacic y Mario Pasalic, además del delantero Andrej Kramaric.

Entre los jóvenes futbolistas convocados destaca Luka Vuskovic, uno de los jugadores más destacados de la Bundesliga esta temporada con el Hamburgo, club en el que jugó cedido por el Tottenham.

Otro de los nombres que aparecen en la convocatoria es Martin Baturina, mediapunta del Como italiano dirigido por el exfutbolista español Cesc Fàbregas.

Dentro de la lista de convocados sobresalen varios jugadores vinculados con el futbol español.

Luka Sucic, mediocampista de la Real Sociedad, forma parte de la convocatoria junto con su compañero Duje Caleta-Car, quien jugó cedido esta temporada en el conjunto txuri-urdin desde el Lyon. También fue convocado Ante Budimir, delantero de Osasuna.

Lista completa de convocados de Croacia para el Mundial 2026

Porteros

Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb)

Dominik Kotarski (Copenhagen)

Ivor Pandur (Hull City)

Defensas

Josko Gvardiol (Manchester City)

Duje Caleta-Car (Real Sociedad)

Josip Sutalo (Ajax)

Josip Stanisic (Bayern Munich)

Marin Pongracic (Fiorentina)

Martin Erlic (Midtjylland)

Luka Vuskovic (HSV)

Centrocampistas

Luka Modric (AC Milan)

Mateo Kovacic (Manchester City)

Mario Pasalic (Atalanta)

Nikola Vlasic (Torino)

Luka Sucic (Real Sociedad)

Martin Baturina (Como)

Kristijan Jakic (Augsburgo)

Petar Sucic (Inter de Milán)

Nikola Moro (Bologna)

Toni Fruk (Rijeka)

Delanteros

Ivan Perisic (PSV Eindhoven)

Andrej Kramaric (Hoffenheim)

Ante Budimir (Osasuna)

Marco Pasalic (Orlando City)

Petar Musa (Dallas)

Igor Matanovic (Friburgo)

Jugadores de reserva de Croacia

Lovro Majer (Wolfsburgo)

Franjo Ivanovic (Benfica)

Dion Drena Beljo (Dínamo Zagreb)

Ivan Smolcic (Como)

Karlo Letica (Lausana)

Adrian Segecic (Portsmouth)

Luka Stojkovic (Dínamo Zagreb)

Grupo de Croacia en el Mundial 2026

Croacia quedó ubicada en el Grupo L de la Copa del Mundo junto a Inglaterra, Panamá y Ghana.

Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas Stadium – 17 de junio de 2026

Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto Stadium – 17 de junio de 2026

Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston Stadium – 23 de junio de 2026

Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium – 23 de junio de 2026

Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – New York New Jersey Stadium – 27 de junio de 2026

Croacia vs. Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium – 27 de junio de 2026

El combinado croata alcanzó la final del Mundial de 2018, torneo en el que perdió ante Francia, y posteriormente terminó en el tercer lugar de la edición de 2022.

Con información de EFE y AP.