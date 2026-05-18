Clima en Jalisco: Calor extremo en la Zona Metropolitana el martes 19 de mayo

Vista panorámica de Guadalajara bajo un cielo despejado.

(Carachure Bautista Jesús)

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) experimenta un martes 19 de mayo con temperaturas muy altas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre una onda de calor que afecta el centro, sur y suroeste de Jalisco, con condiciones de cielo despejado.

¿Qué temperatura hará hoy en la Zona Metropolitana de Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura actual es de 29.6°C, con una mínima de 15.3°C y una máxima que alcanzará los 34.7°C. Zapopan tiene una temperatura actual de 30.6°C, con rangos que van de 15.3°C a 34.7°C.

San Pedro Tlaquepaque registra una temperatura actual de 28.7°C, con valores entre 15.7°C y 34.3°C. Tonalá, por su parte, marca 28.0°C actualmente, con mínimas de 16.3°C y máximas de 34.3°C.

¿Habrá lluvias este martes en Jalisco?

La probabilidad de lluvia es baja en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este martes. Se espera cielo despejado o poco nuboso para la mayor parte del día, sin indicación de precipitaciones significativas.

El viento será ligero en toda la ZMG, con una velocidad promedio de 6 km/h. Las condiciones atmosféricas indican un ambiente seco y caluroso, debido a una circulación anticiclónica que genera la onda de calor.

¿Cuál es el pronóstico para los próximos días en Jalisco?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 19 de mayo: Máxima de 35°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 5 km/h.

Miércoles 20 de mayo: Máxima de 35°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

Jueves 21 de mayo: Máxima de 34°C, Mínima de 16°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días es que el calor continúe en Jalisco. Se mantendrán las altas temperaturas diurnas, con cielos principalmente despejados y vientos ligeros en la región, como parte de la onda de calor nacional.

¿Cómo protegerse del calor en Jalisco?

Ante las altas temperaturas, se recomienda mantenerse hidratado. Es importante beber mucha agua, evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Se sugiere usar ropa ligera de colores claros y protegerse con sombrero o gorra. También es aconsejable aplicar bloqueador solar y buscar la sombra para prevenir golpes de calor y deshidratación.

¿Hay alertas climáticas para Jalisco?

El SMN ha emitido una alerta por onda de calor que abarca varias zonas del país, incluyendo el centro, sur y suroeste de Jalisco. Se pide a la población seguir las indicaciones de Protección Civil local.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.