Ofrecimiento de Trump a Irán impulsa al peso contra el dólar: Así está el tipo de cambio HOY 18 de mayo

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este lunes 18 de mayo.

El peso avanza ante el dólar este lunes18 de mayo ante noticias que apuntan a un avance en las negociaciones entre Donald Trump e Irán para alcanzar un acuerdo de paz que reabra el Estrecho de Ormuz.

La agencia de noticia Tasnim, de origen iraní, aseguró que la administración de Donald Trump ofreció a Teherán una “excepción temporal” a las exportaciones de petróleo mientras se cierra un acuerdo de paz más amplio.

El Gobierno de Estados Unidos no confirmó la información. El reporte se publicó después de que el presidente Donald Trump volvió a amenazar con reanudar los bombardeos contra Irán. “Más vale que se muevan, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, publicó el domingo 17 de mayo.

¿Cuánto se aprecia el peso ante el dólar?

La moneda mexicana gana 0.25 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.29 unidades, 5 centavos menos con respecto al cierre del viernes 15 de mayo.

“Se anticipa una jornada de volatilidad moderada con un sesgo alcista para el tipo de cambio. La ausencia de datos de alto impacto al inicio de la semana obligará al peso mexicano a replicar el comportamiento de las monedas de materias primas y a reaccionar directamente a los movimientos de los bonos del Tesoro”, explicó Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

De acuerdo con el especialista, este lunes 18 de mayo el tipo de cambio se moverá dentro de un rango de entre 17.28 a 17.45 unidades.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.72 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.73 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.57 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.32 por ciento.

La moneda que más se aprecia ante el dólar es el forint húngaro, que gana 0.27 por ciento. Con avances similares están el zloty polaco con 0.20 por ciento y el rand sudafricano 0.15 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg