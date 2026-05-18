Clima en Puebla y Morelos: Martes 19 de mayo con cielos nublados y lluvias fuertes

Puebla, Morelos y otros estados del país esperan calor para este martes 19 de mayo.

Paisaje nublado en la región de Puebla y Morelos.

(Carachure Bautista Jesús)

Este martes 19 de mayo, la región de Puebla y Morelos tendrá un clima variado. Se esperan cielos nublados con temperaturas cálidas, además de alta probabilidad de lluvias fuertes. Un canal de baja presión y la humedad del Pacífico causarán estas condiciones, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas habrá hoy en Puebla, Cuernavaca y Cholula?

Puebla registrará entre 13.0°C y 26.3°C, con cielo nublado y viento de 9 km/h. Cuernavaca, Morelos, tendrá una mínima de 15.0°C y máxima de 28.3°C, con cielo despejado.

Cholula espera entre 12.0°C y 25.0°C, con cielo despejado y viento de 8 km/h. En Santa Isabel y San Andrés Cholula, máximas de 28°C. Cuernavaca se perfila como la zona más cálida.

¿Habrá lluvias en Puebla y Morelos este martes?

Un canal de baja presión y humedad causarán lluvias fuertes con descargas eléctricas. Se esperan lluvias muy fuertes en zonas de Puebla y Oaxaca. En Morelos, habrá chubascos.

La circulación anticiclónica mantendrá temperaturas cálidas. En el norte de México, una línea seca genera vientos fuertes. En Puebla y Morelos, los vientos serán moderados.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 19 de mayo: Máxima de 28°C, Mínima de 14°C, Cielo despejado, viento de 9 km/h.

Miércoles 20 de mayo: Máxima de 27°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

Jueves 21 de mayo: Máxima de 24°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra ligero descenso en máximas. El miércoles se mantendrá nublado, con 27°C. Para el jueves, la máxima bajará a 24°C, con nubosidad.

¿Cómo afectará el clima a las actividades en la región?

Condiciones cálidas y lluvias pueden afectar actividades al aire libre. Se sugiere precaución en eventos deportivos y recreativos. Interrupciones por precipitaciones son posibles.

El tráfico y transporte diario podrían verse afectados por las lluvias, especialmente en zonas urbanas. Aconseja salir con tiempo extra y conducir con precaución en caminos mojados.

¿Qué recomendaciones seguir para este clima en Puebla y Morelos?

Ante temperaturas cálidas, es fundamental beber agua constantemente para hidratarse. Evite la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, previniendo golpes de calor.

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