Clima en Puebla y Morelos: Miércoles 6 de mayo con temperaturas hasta 31°C

Cielo despejado sobre los valles centrales. Fuente: SMN

(Carachure Bautista Jesús)

El clima en Puebla y Morelos para este miércoles 6 de mayo presentará temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la región experimentará un ascenso gradual en los grados, con mínimas cercanas a 15°C y máximas que en algunas zonas superarán los 30°C.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en Puebla y Morelos?

Para la capital poblana, Heroica Puebla de Zaragoza, se esperan temperaturas entre 15°C y 29.7°C. Sus municipios registran actualmente cerca de 23.4°C. En Cholula, el termómetro marcará una mínima de 13.7°C y una máxima de 28.7°C. Santa Isabel Cholula presenta actualmente 20.7°C.

La ciudad de Cuernavaca, en Morelos, será la más cálida de la zona, con una mínima de 16°C y una máxima de 31.7°C. Sus municipios, como Cuernavaca, alcanzan actualmente los 26°C. Esto indica que Morelos experimentará grados más elevados que Puebla, donde San Andrés Cholula registra 22.4°C.

¿El cielo estará despejado hoy en Puebla y Morelos?

Las ciudades de Puebla, Cuernavaca y Cholula compartirán un clima de cielo despejado. La humedad en todas las áreas se mantendrá en 0%, lo que hará un ambiente seco. El viento soplará ligero, con velocidades de 9 km/h en Puebla, 5 km/h en Cuernavaca y 8 km/h en Cholula.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que un frente estacionario en Yucatán causará lluvias en el sureste. La masa de aire polar asociada bajará sus características, lo que permitirá un ascenso gradual de las temperaturas en el centro de México, incluyendo Puebla y Morelos.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Miércoles 6 de mayo: Máxima de 29°C, Mínima de 15°C, Despejado, viento de 8 km/h.

Jueves 7 de mayo: Máxima de 30°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h.

Viernes 8 de mayo: Máxima de 30°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra que las temperaturas se mantendrán elevadas, especialmente las máximas, que rondarán los 30°C. El cielo continuará mayormente despejado, con vientos ligeros. Esto sugiere un patrón de días cálidos y secos para Puebla y Morelos.

¿Cómo protegerse del calor en Puebla y Morelos?

Ante el incremento de temperaturas, es crucial mantenerse hidratado. Se recomienda beber abundante agua, incluso sin sed. Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa. Usar bloqueador solar con un factor de protección alto.

Se aconseja vestir ropa ligera de colores claros, usar sombrero o gorra y gafas de sol. Para actividades al aire libre, es mejor realizarlas en las primeras horas de la mañana o al atardecer. Prestar atención a niños, adultos mayores y mascotas, pues son más sensibles al calor.

¿Cómo afectará el clima las actividades en Puebla y Morelos?

Las condiciones de cielo despejado y grados elevados favorecen las actividades al aire libre, pero con precaución por el sol. Eventos deportivos y recreativos deberán considerar los horarios de mayor calor. El clima no afectará el transporte, pero el aumento de visitantes podría incrementar el tráfico en zonas turísticas.

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