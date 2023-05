Julio César Chávez: De ‘desayunar’ cerveza, a drogarse en El Vaticano; así fueron sus adicciones

Julio César Chávez hoy está orgulloso de tener más de una década sobrio, luego de varios años con problemas de drogadicción y alcoholismo, porque no le fue fácil evadirlos. Sin embargo, ahora lamentablemente vuelve a enfrentarse con las adicciones, pero esta vez las de sus hijos mayores.

Con todo el dolor de su corazón, el ‘Gran Campeón Mexicano’ ha internado a su hijo mayor Julio Jr. en una clínica de rehabilitación por sus adicciones y es que él sabe muy bien lo difícil que es luchar contra un vicio.

El exboxeador mexicano ha ‘anexado’ a su hijo ‘Julito’ para tratar su adicción a pastillas para adelgazar y considera hacer lo mismo con su otro hijo Omar, quien al parecer padece ludopatía.

Así comenzó Julio César Chávez su adicción al alcohol y las drogas

El alcoholismo fue la primera adicción en la vida del boxeador mexicano; comenzó a abusar en el consumo de alcohol cuando aumentó su éxito ya que le gustaba celebrar sus victorias bebiendo.

“Me levantaba con mi cerveza y mi clamato. Empezaba con la cerveza, luego el tequila, el whisky y el cognac. Era una locura. Así eran todos los días; duraba hasta 4 o 5 días sin dormir”, contó en una entrevista con Yordi Rosado.

Luego probó la cocaína, droga de ‘moda’ en los 90, tras una pelea contra Héctor ‘Macho’ Camacho en Las Vegas, en 1992, por problemas emocionales.

“Hubo un punto de mi carrera en que me sentía solo, justo cuando había conseguido todo. Días después de vencer a ‘Macho’ Camacho, la probé (la cocaína) por primera vez. No me gustó al principio, pero poco a poco me enganché”, confesó en una entrevista con El Financiero, en 2018.

Las drogas lo llevaron además a tener malas amistades, como con el promotor de box Ángel Gutiérrez, quien estaba ligado con el narcotraficante Rafael Caro Quintero.

También se le relacionó con el narco Francisco Arellano Félix, quien hasta se disfrazó para acompañarlo al ring para su histórica pelea contra Greg Haugen en el Estadio Azteca, en 1993.

¿Cómo se recuperó Julio César Chávez de sus adicciones?

Después de su derrota contra Frankie Randall, en 1994, decidió ingresar a una clínica de rehabilitación, pero volvía a recaer en sus adicciones. En una de esas ocasiones, incluso se drogó en un baño de El Vaticano cuando conoció al Papa Juan Pablo II, según confesó su hermano Rafael Chávez en su libro biográfico.

Fue hasta 2011 que su hijo Julio Jr. decidió ingresarlo con engaños en una clínica de rehabilitación otra vez. Estuvo varios meses internado, comiendo mal, hasta que dejó poco a poco las drogas y el alcohol.

Actualmente, Julio César Chávez tiene dos clínicas en Culiacán y Tijuana para el tratamiento de adicciones.