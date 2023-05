Julio César Chávez habla sobre la salud de su hijo: ‘Mientras tenga vida lo ayudaré'

Hace unas semanas, Julio César Chávez Jr. salió de un centro de rehabilitación, aunque en los últimos días su familia se ha preocupado por su salud y las declaraciones que ha realizado en diferentes entrevistas y redes sociales, incluido su padre, el expugilista J.C. Chávez.

Tal es la procupación del ahora comentarista deportivo que canceló la pelea de exhibición contra Erik ‘Terrible’ Morales, la cual se realizaría el 24 de junio en Tijuana, para apoyar a su hijo en el proceso de recuperación que está enfrentando por adicciones.

Julio César Chávez explicó lo que ha pasado con su hijo en los últimos días. (Foto: Mexsport) (JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT)

Julio César Chávez aclara estado de salud de su hijo

JC Chávez Jr. compartió hace unos días en redes sociales que se siente molesto porque quieran meterse en su vida, y aseguró que buscan volverlo a ‘anexar’ para quedarse con su dinero.

Ante las polémicas declaraciones, el histórico exboxeador mexicano explicó qué es lo que ha pasado alrededor de la salud de su hijo.

“Mi hijo Julio está saliendo de un programa de recuperación, estuvo un año encerrado. Pero sufre de depresión, se tomó un ansiolítico, tenía dos días sin dormir y comenzó a delirar, se le inflamó el cerebro y volvió para atrás”, aseguró Julio César Chávez en entrevista con David Faitelson.

Julio César Chávez Jr. hizo declaraciones polémicas en redes sociales sobre su familia. (Foto: Cuartoscuro)

El consumo del ansiolítico habría provocado un efecto similar al de las drogas en el organismo del joven, por lo que sus declaraciones fueron emitidas bajo el efecto de la medicación.

“Parece que volvió a consumir sin hacerlo, sólo tomó un ansiolítico, se tomó tres y le hizo detonar y comenzar recordar cosas del pasado y hablar pendejadas que es lo que hace uno cuando el cerebro se inflama”, agregó.

Julio César Chávez seguirá apoyando a su hijo incondicionalmente

A pesar de que en las últimas semanas JC Chávez hijo ha despotricado contra su familia, su padre asegura que va a apoyarlo sin importar las circunstancias.

“A la gente le digo que mientras tenga vida lo ayudaré, no voy a dejar que le pase algo… No voy a dejar que mi hijo se me muera… así me miente la madre, me odien, voy a salvarle la vida como lo he hecho con mucha gente y con los problemas que tuve. Hay mas tercos que otros, así era yo”. explicó Julio César Chávez padre.

JC Chávez asegura que nunca va a dejar solo a su hijo. (Mexsport)

De igual forma, espera que Julio hijo entienda que el consumir cualquier tipo de medicamento o sustancia detonará comportamientos iguales a los que tenía cuando consumía alcohol.

“Ahora descansa, está tranquilo, no puede creer de todo lo que habló, dice que no se acuerda. Cuando el cerebro se inflama hablas estupideces y la gente pendeja se lo cree”, aseguró el legendario campeón de boxeo.