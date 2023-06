Ana Guevara reiteró su postura sobre becas de nadadoras: ‘No veo cuál es la injusticia’

Después de que un juez ordenara a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) devolverle sus becas al equipo de natación artística, Ana Gabriela Guevara, directora de la institución, reiteró su postura con respecto a otorgarle el apoyo a las deportistas.

En un encuentro con distintos medios de comunicación, Ana Guevara aseguró que no hubo ningún sesgo ni interés propio o de la institución en retirar los apoyos a ciertos deportistas, en este casó, de natación.

“No veo cuál es la injusticia. Si no cumples los requisitos, la regla dice que no te lo puedo dar”, aseguró, y habló sobre lo ocurrido con el mandato del juez que le ordenó a Conade devolver apoyos económicos.

Ana Gabriela Guevara está en conflicto con las representantes mexicanas de natación artística desde enero. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Ana Gabriela Guevara reitera: ‘No les podemos dar apoyo por tema legal’

La titular de la Conade explicó que, aunque no se vea de ese modo, el mandato del juez solo le dio razón a la institución y a ella, que está ‘cumpliendo con la ley’ ya que, legalmente, no le puede dar becas a las nadadoras.

“Yo no busco nada, yo cumplí, y lo único que hicieron es darnos la razón de que está impedido legalmente poderles dar la beca (...) Y no es revés para la Conade, no es un golpe para mí; me dio la razón el juez al decir que estoy impedida legalmente, y entonces tuvo que venir la orden por mandato de un juez. A mí me toca respetar la normativa, el reglamento de la institución y la ley”.

De igual forma, la exmedallista olímpica aseguró que el tema solo se está viendo de forma superficial, y nadie se ha encagado de entrar en detalles o ir al fondo pues, reiteró, legalmente no se les puede dar las becas.

“La regla (sobre becas a deportistas) está publicada en el Diario Oficial de la Federación, es vigente, no la inventé”, señaló.

Ana Gabriela Guevara asegura que ella solo está cumpliendo con la ley. (Foto: Cuartoscuro)

Amparo de nadadoras ¿mala influencia para otros deportistas?

De igual forma, Ana Gabriela Guevara aseguró que, después de ver que el juez resolvió a favor de las nadadoras, la situación podría ser ‘mal ejemplo’ para otros deportistas, pues se les estaría enviando un mensaje erróneo sobre sus derechos y el cumplimiento de la ley.

“Ahorita estamos exentando a las de natación artística, entonces el mensaje para el resto es: ‘Puedes violentar la regla y puedes tener el beneficio’. No hay federación de la disciplina (natación), no hay solicitudes de la disciplina, no cumplen con el protocolo de ser merecedoras de la beca, y me toca hacer la parte del gobierno, responsable y cumpliendo la ley”, manifestó.