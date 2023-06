JCyC 2023: Quitan medalla a mexicana por reglamento y rival la devuelve; ‘Es absurdo’

Un momento polémico, pero también de gran deportivismo se ha presentado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 con las medallas de bronce ganadas por las mexicanas Catherine Oliver y Alejandra Cervantes en pentatlón moderno y tiro deportivo femenil, respectivamente.

México hizo el 1-2-3 en la prueba de pistola de aire 10 metros con Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Ale Cervantes, en ese orden. Mientras que Mayan Oliver, Mariana Arceo y Catherine Oliver también dominaron el podio en el pentatlón moderno.

Sin embargo, autoridades de los Juegos Centroamericanos y del Caribe les solicitaron sus medallas de bronce a Ale Cervantes y y Catherine Oliver con el argumento de que un país no puede ganar tres metales en la misma prueba y el bronce debe entregarse al cuarto lugar.

México domina pentatlón moderno femenil en Juegos Centroamericanos y del Caribe



Mayan Oliver conquistó oro 🥇, Mariana Arceo, plata 🥈 y, Catherine Oliver la presea de bronce 🥉; este lunes se realizará la competencia en rama varonil.



Aunque a las mexicanas les fue retirada su medalla física y no subieron al podio en la ceremonia de premiación, el tercer lugar y el bronce sí son contabilizados en el medallero oficial de los JCyC.

Laina Pérez, tiradora cubana, no aceptó la medalla de bronce que se le concedió en la prueba de pistola de aire 10 metros femenil por el reglamento de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y se la devolvió a la mexicana Alejandra Cervantes.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que autoridades de los Juegos Centroamericanos les explican a Cervantes y a Pérez el reglamento y le entregan el metal a la cubana. Después del protocolo, la caribeña se quita la medalla.

“El que hizo el reglamento no fue atleta, porque es injusto que alguien que se lo gane (la medalla) por ser del mismo país, no se lo pueda llevar a su casa. No tiene ninguna justificación, es absurdo. La medalla no es mía, es de ella”, expresó Laina Pérez y le colgó el metal a su colega.

Este es el momento FAIR PLAY de los Juegos Centroamericanos #SanSalvador2023



México hizo el 1-2-3 en tiro deportivo, pero por reglamento esto NO PUEDE SUCEDER.



Ante el hecho retiran la medalla de bronce a la mexicana Alejandra Cervantes y Laina Pérez de Cuba la devolvió.

