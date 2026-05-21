Y no grabaron solo una: Ponentes del ministro Irving Espinosa renuncian a la Corte por videos de botanas

Renunciaron colaboradoras de la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo, quienes utilizaron las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para promocionar una marca de botanas, informaron autoridades.

El alto tribunal e Irving Espinosa Betanzo rechazaron haber otorgado cualquier autorización para la grabación de videos dentro del recinto. Además, solicitaron eliminar el contenido difundido en diferentes plataformas.

Aseguraron que la difusión del contenido tuvo carácter personal y no representa ni constituye una actividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Ni el Alto Tribunal ni el ministro Irving Espinosa Betanzo autorizaron que las instalaciones fueran utilizadas para actividades de comunicación ajenas a las funciones oficiales de la Suprema Corte (...). Sumado a esto, las personas presentaron su renuncia con efectos inmediatos y con carácter irrevocable”, se lee en la tarjeta informativa difundida horas después de la popularización de los videos.

En el documento no se precisa cuántas colaboradoras renunciaron ni aparecen sus nombres, aunque en redes sociales identificaron a una de las participantes como Jaqueline Sánchez.

La Suprema Corte subrayó que las instalaciones de la SCJN están “destinadas exclusivamente al desarrollo del trabajo jurisdiccional e institucional”.

El ministro Irving Espinosa Betanzo no emitió declaraciones; únicamente replicó la tarjeta informativa difundida por la Corte. Otros juzgadores utilizaron las instalaciones de la SCJN para grabar videos sobre asuntos discutidos y explicar su votación en algunos casos, aunque hasta el momento no existía antecedente de promoción para una marca privada como ocurrió en esta ocasión.

Lizeth Karina Villeda, el otro caso de influencer en la SCJN

En noviembre de 2025 se registró un caso similar al de Jaqueline Sánchez. Lizeth Karina Villeda utilizó las instalaciones de la Suprema Corte para grabarse e impulsar su imagen como “coach en liderazgo consciente”.

Villeda ocupó el cargo de directora de Documentación del máximo tribunal; sin embargo, después de la popularización de sus grabaciones y el aumento de críticas, renunció a su puesto.

En ambos casos surgieron críticas y cuestionamientos sobre la administración y el uso del tiempo durante la jornada laboral; sin embargo, la renuncia de las involucradas funcionó como una forma de ‘apagar el fuego’.

Aunque Lizeth Karina logró superar la polémica en poco tiempo. Apenas cinco meses después, obtuvo incorporación al Poder Judicial de la Federación como titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización en abril de 2026.

César Mauricio López Ramírez, secretario ejecutivo del Pleno del Órgano de Administración Judicial, formalizó el nombramiento pese a la controversia.