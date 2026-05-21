¡Es OFICIAL! Enrique Riquelme va por presidencia del Real Madrid contra Florentino Pérez

El empresario Enrique Riquelme comunicó oficialmente este jueves a la Junta Electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia. (Foto: EFE)

¡Habrá pelea por el control del Real Madrid! El empresario Enrique Riquelme comunicó oficialmente a la Junta Electoral del club español su intención de competir contra Florentino Pérez por la presidencia del conjunto merengue.

A través de un escrito, Enrique Riquelme notificó que tiene “la voluntad de concurrir como candidato a la Presidencia del Real Madrid”, encabezando una candidatura para la junta directiva.

El documento presentado ante la Junta Electoral corresponde al trámite previo obligatorio establecido en las normas electorales del club, que obliga a los aspirantes a informar con al menos 48 horas de anticipación antes de registrar oficialmente la candidatura.

Dentro del escrito, Enrique Riquelme aseguró que su candidatura cumple con las condiciones establecidas en los estatutos y reglamentos electorales del Real Madrid para competir por la presidencia del club español.

“Tengo como objetivo presentar un proyecto para el Real Madrid del futuro, ilusionante para todos los madridistas y especialmente centrado en volver a poner a los socios como protagonistas de un nuevo ciclo, garantizando que siempre serán los únicos y auténticos dueños del mejor club del mundo”, añade en su comunicación el empresario.

La carta también confirmó que el empresario ya comenzó el proceso oficial para intentar competir contra Florentino Pérez, quien permanece como presidente del Real Madrid desde 2009 en su segunda etapa al frente de la institución.

Enrique Riquelme en los próximos días presentará su candidatura oficial ante la Junta Electoral del Real Madrid. [Fotografía. EFE]

¿Quién es Enrique Riquelme y cómo construyó su fortuna?

Enrique Riquelme es un empresario español originario de la provincia de Alicante y fundador de Grupo Cox, compañía especializada en energía, agua e infraestructura con operaciones en Europa y América Latina.

La carrera empresarial de Enrique Riquelme comenzó en compañías familiares ligadas al sector inmobiliario y de construcción. Más tarde impulsó proyectos energéticos en Panamá y Guatemala antes de consolidar Cox Energy en 2014.

Uno de sus proyectos más importantes ocurrió con Rainbow 50, planta fotovoltaica instalada en Guatemala y considerada uno de los desarrollos solares más relevantes de América Latina en ese momento.

Con el paso de los años, Grupo Cox expandió operaciones en países como México, Chile, Colombia, Panamá y Portugal, principalmente en proyectos relacionados con energía renovable, transmisión eléctrica y tratamiento de agua.

En 2020, Cox Energy se convirtió en la primera empresa española de energía solar fotovoltaica en cotizar en la Bolsa Institucional de Valores de México. Más tarde también comenzó operaciones bursátiles en España.

Recientemente, el corporativo Cox adquirió todos los activos de Iberdrola en México por un monto aproximado de 4 mil millones de dólares.

Otro de los movimientos más relevantes de Enrique Riquelme ocurrió tras la adquisición de activos de Abengoa, histórica firma española de ingeniería y energía. La operación fortaleció la presencia internacional del Grupo Cox.

¿Qué necesita Enrique Riquelme para ser candidato oficial del Real Madrid?

La notificación presentada ante la Junta Electoral no representa todavía el registro definitivo de la candidatura. Enrique Riquelme todavía debe cumplir con los requisitos económicos y administrativos establecidos en los estatutos del Real Madrid.

Entre las exigencias más importantes aparece un aval bancario equivalente al 15 por ciento del presupuesto del club, cifra cercana a 187 millones de euros.

Además, la candidatura debe incluir una junta directiva integrada por entre 9 y 19 socios del Real Madrid que cumplan con la antigüedad requerida por los estatutos.

¿Por qué habrá elecciones para elegir presidente del Real Madrid?

Las elecciones en el Real Madrid surgieron después de una temporada marcada por la crisis deportiva del club merengue. La eliminación en la Champions League ante el Bayern Múnich en cuartos de final, la pérdida de LaLiga frente al Barcelona y las críticas contra el proyecto deportivo aumentaron la presión sobre Florentino Pérez.

El presidente del Real Madrid apareció públicamente en una conferencia de prensa inusual, donde respondió a cuestionamientos por el mal momento futbolístico del equipo y denunció supuestos intentos externos para desestabilizar al club.

El dirigente del club merengue convocó oficialmente al proceso electoral para renovar la presidencia y la junta directiva del Real Madrid, proceso que tomó mayor relevancia porque el dirigente español no enfrenta una candidatura formal en unas elecciones del Real Madrid desde 2006.

Durante la comparecencia, Florentino Pérez lanzó mensajes dirigidos contra empresarios y sectores que, según su postura, buscan influir en el futuro institucional del Real Madrid.

Uno de los momentos que más repercusión provocó ocurrió cuando el dirigente madridista hizo referencia a “ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano… acento mexicano… que se presente”, frase que diversos medios españoles relacionaron directamente con Enrique Riquelme.

La tensión política alrededor del club aumentó porque Enrique Riquelme ya había mostrado interés por competir por la presidencia del Real Madrid en 2021. En aquel momento, el empresario criticó la rapidez del proceso electoral y aseguró que los plazos dificultaban organizar una candidatura alternativa.

Con información de EFE.