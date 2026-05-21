Traía una bazuca, 16 cuernos de chivo y más armas: Detienen a mujer con arsenal en la frontera México-EU

El arsenal asegurado en la frontera México-EU incluye: 4 rifles estilo AR, 16 rifles estilo AK, un tubo lanzador RPG-7, entre otras armas.

¿Todas esas armas eran para los cárteles mexicanos designados como organizaciones terroristas? Autoridades de Estados Unidos detuvieron a una mujer de 42 años que intentó cruzar la frontera México-EU con un arsenal escondido en el asiento trasero de su auto en lo que es una de las incautaciones de armas más llamativas en lo que va de 2026.

Lo que parecía una revisión de rutina en el puerto de entrada DeConcini, en Nogales, Arizona, terminó con el hallazgo de un arsenal que incluía rifles de asalto, pistolas, piezas de armas y el tubo lanzador de un RPG-7, conocido popularmente como una bazuca.

Migdelia Irma Mendoza, una residente de Phoenix, Arizona, fue detenida el 19 de abril de 2026 cuando intentaba cruzar hacia México en su automóvil.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los agentes encontraron el arsenal oculto bajo una tela negra que cubría la zona debajo del asiento trasero. El caso derivó en una acusación formal presentada por un Gran Jurado Federal, por el delito de intento de contrabando de mercancías desde Estados Unidos.

Según las autoridades de EU, Migdelia Irma Mendoza pasó frente a múltiples letreros que advierten a los conductores que las armas y municiones están prohibidas en Mexico, pero continuó hacia el punto de cruce. Fue precisamente ahí donde los agentes de migración la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaron una inspección de salida y dieron con el arsenal.

¿Qué armas llevaba la mujer detenida en la frontera México-EU? Rifles, una bazuca y decenas de piezas

Tras la detención de Migdelia Irma Mendoza, las autoridades realizaron un inventario del arsenal que la mujer pretendía cruzar hacia México.

El listado detalla la magnitud del aseguramiento, ya que llevaba:

Cuatro rifles estilo AR,

16 rifles estilo AK, conocidos como ‘Cuerno de Chivo’,

Una pistola estilo AK,

Un tubo lanzador RPG-7 ,

, 20 empuñaduras de pistola,

16 culatas de rifle, y

24 cargadores estilo AK.

¿Qué es un RPG-7?

El RPG-7 es un lanzagranadas propulsado por un cohete de origen soviético, y su presencia en un decomiso fronterizo es inusual incluso en el contexto del tráfico de armas de EU a México.

El tubo lanzador de RPG-7 es un arma de uso exclusivo del Ejército, cuya exportación sin licencia del Gobierno de Estados Unidos está terminantemente prohibida.

Las autoridades detallaron que todas las piezas que la mujer escondía en el asiento trasero de su auto están prohibidas para su exportación sin una licencia válida, emitida por el Gobierno de Estados Unidos.

¿Cómo descubrieron el arsenal oculto en el auto Lexus de la detenida?

Durante la inspección de salida en el puerto DeConcini, los agentes notaron irregularidades al doblar el asiento trasero del Lexus. Detectaron una tela de color negro que no era parte del diseno original del vehiculo, y al palparla sintieron objetos solidos que no correspondian a la estructura del automovil.

Para confirmar, las autoridades realizaron un escaneo del vehículo, que arrojó señales claras de objetos ocultos. Con esa evidencia, procedieron a una inspección más detallada y fue entonces cuando quedó al descubierto el arsenal completo escondido bajo el asiento.

Este tipo de ocultamiento, utilizando telas o recubrimientos no originales para disimular armas dentro de un vehículo, es una de las técnicas más documentadas en los casos de tráfico de armas hacia México.

Trafico de armas a México: El problema que persiste en la frontera con Arizona

Arizona es uno de los estados con mayor actividad relacionada al tráfico ilícito de armas hacia México. El flujo de armamento hacia el sur ha sido documentado por autoridades de ambos países como una de las principales fuentes de abastecimiento para los cárteles de la droga en México.

¿Qué es el Homeland Security Task Force?

La investigación fue conducida por el Homeland Security Task Force (HSTF), una iniciativa de coordinación establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159. El HSTF en Arizona-Tucson reúne a agentes de agencias federales, entre ellas HSI, CBP, ATF, ICE, Patrulla Fronteriza, FBI, DEA, el Servicio de Alguaciles de EU, el IRS-Criminal Investigation, el Servicio Secreto y la Oficina de Inspeccion Postal, además de fuerzas locales y estatales.

La coordinación entre estas agencias busca atacar de forma integral a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera, con énfasis especial en carteles, redes de trata de personas y pandillas transnacionales.